Белый дом не санкционировал секретные переговоры с Лавровым

В Белом доме подтвердили, что были осведомлены о неформальных контактах бывших высокопоставленных американских чиновников с представителями Кремля по поводу потенциальных переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В то же время он подчеркнул, что никто из действующих сотрудников администрации президента не участвовал в этих обсуждениях. Кирби также добавил, что в Белом доме не поддерживают действия бывших чиновников, поскольку считают, что переговоры о завершении войны нельзя вести без участия Украины.

О том, что администрация Джо Байдена не санкционировала и не поддерживала секретные встречи, которые бывшие высокопоставленные сотрудники американских органов национальной безопасности провели с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и другими российскими чиновниками, заявили и в Госдепартаменте, сообщает "Голос Америки".

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщил, что бывшие сотрудники администрации США встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в апреле. К ним присоединился бывший американский дипломат, покидающий пост президента Совета по международным отношениям, Ричард Хаасс, а также два бывших советника Белого дома.

Как часто группа, в которую также входили бывшие сотрудники Пентагона, проводила секретные встречи с высокопоставленными россиянами, близкими к Кремлю, неизвестно. Как минимум, один из представителей этой группы посещал Россию, сообщает телеканал. Источники телеканала утверждают, что те, кто встречался с Лавровым, впоследствии проинформировали об этом Белый дом.

По информации NBC News со ссылкой на шесть источников, знакомых с ходом неформальных переговоров, эти встречи были направлены на то, чтобы заложить основу для возможных переговоров о прекращении войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News "фейком" и "дезой".