Блинкен: США против мирных инициатив, одобряющих оккупацию

Госсекретарь США в пятницу изложил официальную позицию США относительно вторжения России в Украину. Энтони Блинкен предостерег от любых мирных инициатив, которые могли бы помочь узаконить захват Россией украинской территории. Он заявил, что "справедливые и прочные" мирные усилия должны касаться ответственности агрессора и восстановления Украины.

По мнению Блинкена, в ближайшие недели и месяцы некоторые страны, вероятно, будут призывать стороны к прекращению огня. Но для того, чтобы любые мирные усилия были долгосрочными, сказал госсекретарь, они требуют "полного участия и согласия" Украины и должны поддерживать реконструкцию и восстановление Украины, а Москва должна будет заплатить свою долю.

"Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии фронта, позволит Путину консолидировать контроль над территорией, которую он захватил, а затем отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать. Это – несправедливый и непрочный мир, – сказал Блинкен. – Это узаконит захват Россией земель, вознаградит агрессора и накажет жертву".

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце предпринял попытку обратиться к странам Глобального Юга в ответ на мирные инициативы некоторых мировых лидеров. Он принял участие в саммите Лиги арабских государств в Саудовской Аравии 19 мая, проведя переговоры с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, лидером Ирака и другими делегациями.

Китай, предложивший свой собственный мирный план, направил высокопоставленного посланника в Киев, Москву и европейские столицы для обсуждения "политического урегулирования".

Южная Африка заявила на прошлой неделе, что Киев и Москва договорились обсудить мирный план с африканскими лидерами. Ватикан также создал миротворческую миссию.

"Мы будем поддерживать усилия (разных стран) — будь то Бразилия, Китай или любая другая страна – если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", – добавил Блинкен.

Выступление госсекретаря США изложил Голос Америки.

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