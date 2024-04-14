Белый дом: США не стремятся к войне с Ираном и к дальнейшей эскалации

Соединённые Штаты будут и далее помогать Израилю защищаться от угроз, но не стремятся к войне с Ираном и к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби в ответ на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон возможный удар Израиля по Ирану в ответ на беспрецедентную атаку на Израиль с использованием сотен беспилотников и ракет, которую Иран осуществил в ночь на 14 апреля.

Тегеран заявляет, что эта атака, в свою очередь, была ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске, и утверждает, что достиг целей операции и сейчас не стремится к дальнейшей эскалации конфликта, но готов нанести новые, более мощные удары в случае ударов Израиля по иранской территории.

Ранее американские СМИ со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху сказал, что Соединённые Штаты не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана. При этом он заверил Нетаньяху, что США привержены защите Израиля. Соединённые Штаты участвовали в отражении атаки на Израиль минувшей ночью.

Армия обороны Израиля сообщила, что 99% всех ракет и беспилотников, запущенных Ираном, – в общей сложности более трёхсот – были сбиты, причём большая часть – вне территории Израиля. В обороне участвовали силы ПВО, в том числе системы "Железный купол" и "Праща Давида", а также истребители армии Израиля и военные корабли США и Великобритании. К обороне присоединились и вооружённые силы Иордании, через воздушное пространство которой ракеты и дроны летели на Израиль. Израиль заявил о том, что незначительный ущерб был нанесён одной военной базе в пустыне Негев. Жертв нет, несколько человек пострадали.

Иран заявил, что поразил все намеченные военные цели в Израиле. Подтверждений этих сообщений нет, и многие комментаторы отмечают, что отражение массированного удара стало успехом ПВО Израиля и его союзников.

Израильский кабинет в воскресенье обсуждает возможные варианты ответа Ирану. По сообщениям СМИ, сторонники жёсткой линии выступают за удары непосредственно по объектам в Иране. Как утверждает газета The New Times, подобный удар готовился, но был отменён или отложен после телефонного разговора между Нетаньяху и Байденом, по всей видимости, с учётом мнения американской стороны и не в последнюю очередь потому, что иранская атака не нанесла Израилю какого-либо существенного урона. Издание ссылается на источники, официально об этом не сообщалось.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант распространил в воскресенье заявление, в котором говорится, что у Израиля теперь появилась возможность создать "стратегический союз" против иранской угрозы, упомянув, в частности, об угрозе создания Тегераном ядерного оружия. О "региональной коалиции" против Ирана заявил ещё один член израильского военного кабинета Бенни Ганц, отметив, что Израиль ответит Ирану "тогда и так, как сочтёт нужным". Эти высказывания могут указывать на то, что немедленный ответный удар по Ирану для Израиля сейчас не в приоритете.

Агентства в воскресенье сообщают, что Иран перед ударом предупредил Турцию, союзника США по НАТО, о том, что он будет нанесён, а США в свою очередь через Турцию передали Тегерану, что ожидают, что удар "не выйдет за определённые рамки". Речь идёт о неофициальной информации из дипломатических источников, которые отмечают, что, учитывая степень насыщенности армии Израиля средствами ПВО и помощь союзников, Иран, по всей видимости, предполагал, что атака во многом будет демонстративной.