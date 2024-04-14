Израиль отбил крупнейшую в истории атаку беспилотников, жертв нет

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль несколькими сотнями ударных беспилотников и ракет. Иранская сторона заявила, что это ответ на израильский удар 1 апреля по посольству Ирана в Бейруте, в ходе которого были убиты семь офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сирены воздушной тревоги звучали в северных и южных районах Израиля, а также в Иерусалиме.

По сообщению The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, за ночь по стране было выпущено 185 дронов-камикадзе, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля - земля". Большая часть пусков осуществлялась с иранской территории, ещё небольшая часть - из Ирака и Йемена. Это крупнейшая в истории страны одновременная атака такого типа. Она длилась около пяти часов.

Армия обороны Израиля сообщила, что 99% всех ракет и беспилотников были сбиты, причём большая часть - вне территории Израиля. В обороне участвовали силы ПВО, в том числе системы "Железный купол" и "Праща Давида", а также истребители армии Израиля и военные корабли США и Великобритании. К обороне присоединились и вооружённые силы Иордании.

Иран заявил, что успешно поразил намеченные военные цели в Израиле. Израиль, со своей стороны, заявляет, что разрушений нет. Незначительно пострадала одна военная база в пустыне Негев. Жертв нет. Несколько мирных жителей пострадали от обломков сбитых снарядов, они госпитализированы.

Также в эту ночь север Израиля был атакован ракетами типа "Катюша" с территории Ливана. Они были перехвачены силами ПВО. В ответ израильские истребители нанесли удар по позициям исламистской группировки "Хезболла" в южном Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл двухчасовое совещание с министром обороны Йоавом Галантом и членом военного кабинета Бени Ганцем. "Мы перехватили. Мы заблокировали. Вместе мы победим", - написал он в соцсети Х.

Как сообщает CNN, Нетаньяху намерен обсудить с союзниками ответные удары по Ирану. Однако президент США Джо Байден заявил, что Америка не поддержит Израиль в случае его военных действий против Ирана. Байден сказал, что в ближайшие сутки свяжется с лидерами "группы семи", чтобы выработать общий дипломатический ответ на агрессию Ирана.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаку Ирана против Израиля и призвал к немедленному прекращению боевых действий. В воскресенье состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН по вопросу эскалации конфликта между Ираном и Израилем.