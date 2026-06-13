Белый орел против тризуба. Новый конфликт Польши и Украины из-за истории

Лишат ли президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла? Решение должен принять президент Польши Кароль Навроцкий. На днях капитул ордена Белого Орла изложил свою позицию польскому президенту, присутствовавшему на заседании этого органа. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич сообщил, что решение будет принято "в надлежащее время".

Что говорят в Польше

Именно президент Навроцкий инициировал включение в повестку дня заседания капитула вопроса о лишении президента Зеленского ордена Белого Орла, которого он был удостоен в апреле 2023 года. Причина в том, что Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ титул "имени Героев УПА".

В состав капитула ордена Белого Орла входят президент Польши Кароль Навроцкий, профессор, бывший министр науки Польши Михал Клейбер, общественная деятельница София Ромашевская, фотограф Адам Буяк, экономист, историк Войцех Рошковский, бывший польский диссидент, журналист Бронислав Вильдштейн.

Еще до начала заседания капитула некоторые его участники поддержали позицию президента Польши о лишении Владимира Зеленского этой награды.



В апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда наградил этим высоким орденом своего украинского коллегу "за выдающиеся заслуги в углублении всесторонних дружественных отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества на благо демократии, мира и безопасности в Европе, а также за непоколебимость в защите неотъемлемых прав человека". Тогда же Зеленский заявил, что это награда для всего украинского народа.

Орден Белого Орла считается старейшей и важнейшей государственной наградой Польши. Капитул возглавляет президент, и он имеет право высказывать мнение по всем вопросам, касающимся ордена, а также может, в частности, инициировать вопрос о присвоении или лишении этой награды.

Недовольство польской стороны связано с тем, что президент Зеленский своим указом от 26 мая 2026 года присвоил Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА". Как говорится в документе, это было сделано "с целью восстановления исторических традиций национальной армии, учитывая образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины".

Такой шаг вызвал волну возмущения в соседней стране, которая не утихает уже две недели.

Поскольку дипломатия не принесла никаких результатов, польский премьер Дональд Туск публично призвал президентов Навроцкого и Зеленского к откровенному разговору. Он подчеркнул важность того, чтобы не поддаваться эмоциям, способным подорвать двустороннюю солидарность, закаленную в противостоянии российской агрессии. "Сотрудничество отвечает интересам обоих государств и народов, а конфликт – интересам Москвы, и это очевидно для всех". Однако Туск негативно оценил тот факт, что президент Украины присвоил военному подразделению в Украине имя "Героев УПА". Ведь для польского общества тема УПА является особенно чувствительной.

Сотрудничество отвечает интересам обоих государств и народов, а конфликт – интересам Москвы

Вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил польским СМИ в день, когда заседал капитул, что лишение Зеленского ордена Белого Орла было бы странным шагом, в частности, если сравнивать его ситуацию с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, который имеет эту награду, несмотря на связи с Путиным.

"Президент Навроцкий хотел повлиять на внешнюю политику, поэтому перед ним стоит очень серьезное и ответственное решение", – подчеркнул министр Сикорский.

Польша, по неофициальной информации, требует от Украины пойти на уступки. Как выйти из ситуации, которая может иметь неблагоприятные последствия для обоих государств и обществ?

Лукаш Адамский, историк и политический аналитик, директор Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского (Польша) в эфире программы украинской редакции Радио Свобода "Свобода Live" перечислил несколько возможных вариантов:

добавить в название имена героев УПА, которые боролись против советских захватчиков;

назвать подразделение именем Тараса Бульбы-Боровца, который на Волыни в 1941 году сумел уничтожить советские воинские части;

чтобы украинские военные обратились к президенту Зеленскому с заявлением, что они уважают бойцов УПА, но не хотят создавать конфликт с Польшей из-за названия и просят изменить его.

А еще, по словам Лукаша Адамского, было бы хорошо, если бы Украина заявила, что УПА была формированием, которое боролось за украинскую независимость, но осуждает методы, которые отряды украинских повстанцев применяли против мирного населения, и не хочет прославлять эти методы. То есть, по мнению польского историка, отношение к УПА в Украине следовало бы скорректировать.

"Без постоянных напоминаний о том, что делали поляки и так далее, по крайней мере, если речь идет о 1943–1944 годах. И такой жест без этой симметрии, пожалуй, добавил бы аргументов даже тем польским политическим кругам, а их большинство, которые хотят и дальше помогать Украине", – отметил Лукаш Адамский.

Если президент Зеленский все-таки будет лишен награды, то есть украинская сторона не пойдет на уступки, то, по словам польского эксперта, политические силы в его стране будут вынуждены четко поставить вопрос о будущем Украины в ЕС.

"Это худший вариант развития событий, ведь Украина ведет героическую борьбу против российского агрессора. И Польша, и Украина проиграют от эскалации. Потому что в Польше усилится национализм, и украинские беженцы могут стать жертвой, скажем, определенных польских националистов. Боюсь даже того, что Путин может сказать: «Хорошо, тогда мы отказываемся от денацификации Украины (требование, выдвинутое Москвой перед началом вторжения в Украину в 2022 году – РС), но хотим “дебандеризацию”». Очень интересно, как тогда отреагирует польское и западные общества? Поэтому я реально вижу огромную опасность", – говорит Лукаш Адамский.

Это худший вариант развития событий, ведь Украина ведет героическую борьбу против российского агрессора

Каким будет решение польского президента относительно ордена Белого Орла, врученного Владимиру Зеленскому? Согласно Конституции Польши, после этого решения соответствующий документ должен подписать и премьер-министр Дональд Туск, представитель иного политического лагеря. (В коалицию, сформировавшую правительство Туска, входят либеральные и умеренные левые партии; Кароль Навроцкий был избран президентом при поддержке консервативно-националистических сил). А это означает, что польское правительство должно взять на себя политическую и юридическую ответственность за решение главы государства.

Что говорят в Украине

В украинском обществе также продолжается дискуссия о том, что Польша вмешивается во внутренние дела Украины. Как именно назвать боевое подразделение – это исключительно решение Украины, пишут украинцы в социальных сетях. Они подчеркивают, что не указывают полякам на их решения, на то, как названы улицы, кому устанавливают памятники, кого из поляков прославляют у них на родине.

Многие обращают внимание на то, кто был в прошлом удостоен ордена Белого Орла, учрежденного в XVIII веке. Тогда кавалерами ордена стали Петр I и другие российские императоры. В частности, Екатерину II польские власти наградили орденом в 1787 году, то есть после первого раздела Речи Посполитой, в результате которого Российская империя захватила часть нынешней Беларуси и Ливонии. Среди награжденных в разные годы были: Бенито Муссолини, лидер итальянских фашистов, диктатор Италии в 1922 – 1943 годах; венгерский регент Миклош Хорти, союзник нацистской Германии в годы Второй мировой войны; один из лидеров фашистского движения Италии Джузеппе Бастианини.

Украинцы сами будут определять, кто их герои, а УПА – герои, которые боролись за независимое и единое украинское государство. Украинцы никогда не указывали полякам, что делала Армия Крайова или другие формирования и в Польше, и на других территориях, в том числе на Волыни. Об этом в эфире Радио Свобода заявил Игорь Гузь, народный депутат Украины от партии "За майбутнє", член группы по межпарламентским связям с Польшей. Он считает, что ультиматумы в такой ситуации недопустимы.

"Волынская трагедия – это историческая тема, тема институтов национальной памяти, которая предполагает глубокие исследования, дискуссии различного характера и культурные мероприятия, проводившиеся на протяжении последних десятилетий. В Польше началась предвыборная кампания. А историю нужно оставить историкам, об этом говорилось не раз", – говорит Игорь Гузь.

Игорь Харченко, посол Украины в Польше в 2003–2005 годах, напоминает, что в 1997 году тогдашние президенты Польши и Украины Александр Квасьневский и Леонид Кучма подписали заявление о взаимопонимании и сближении. В 2003 году президенты подписали заявление о примирении. Тогда была введена формула "Просим прощения и прощаем".

Конечно, реакция Польши на подписанный Зеленским указ о присвоении подразделению имени героев УПА была предсказуемой. И люди, которые советовали это президенту, понимали последствия.

Если по каким-либо причинам ссорятся украинец и поляк, всегда выигрывает Россия

"Но это решение – прерогатива государства, за которое сражается это подразделение. Центральная площадь Украины в Киеве называется Майданом Независимости. Центральная площадь в Варшаве – площадь Пилсудского (лидер Польши в 1918–1922 и 1926–1935 годах; при нем польские власти преследовали активистов украинского национального движения – РС). Мы не просим поляков ничего переименовывать. Если по каким-либо причинам ссорятся украинец и поляк, всегда выигрывает Россия. Об этом нужно помнить. История уже стала определенным инструментом в польской политике, и сейчас, по-видимому, Украине придется как-то ответить", – говорит украинский дипломат.

Юрий Панченко, соучредитель "Европейской правды", ныне военнослужащий ВСУ, говорит, что Украина не настолько зависима от польской помощи, чтобы идти на уступки, которые касаются национального достоинства. Реакция польского общества показала, насколько за последние годы антиукраинская пропаганда стала мощной, считает собеседник Радио Свобода. Ведь ни решение третьего президента Украины Виктора Ющенко о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины, ни другие решения, касавшиеся исторических личностей, не вызывали в Польше такого возмущения, как сегодня. Если Украина пойдет на уступки, то это тревожный сигнал, говорит Юрий Панченко, поскольку он позволит и в дальнейшем Польше указывать украинцам, как им вести себя в отношении исторической памяти.

"В Польше говорят, что Украина ведет себя нетактично в отношении памяти польских жертв. Но и Польша всегда вела себя нетактично в отношении украинских жертв, в частности, когда в прошлом году приняла закон, которым УПА была объявлена преступной организацией. Если бы не этот закон, диалог Украины с Польшей был бы возможен, как и компромисс. А после этого закона они говорят, что в УПА нет героев, там только «преступники». А как же быть со случаями сотрудничества УПА с польской Армией Крайовой? То есть АК была «пособником преступников»? Сегодня Польша выбрала формат общения с Украиной через шантаж", – говорит Юрий Панченко.

Что дальше с отношениями Украины и Польши?

Нынешняя ситуация, связанная с историческим прошлым, стала причиной срочного визита главы Офиса президента Кирилла Буданова в Польшу 5–6 июня. Он встречался и беседовал с высокопоставленными польскими чиновниками и подчеркнул, что украинской стороне известна реакция, которую вызывает тема УПА в Польше, и Украина заинтересована в диалоге по этому вопросу. Одной из тем беседы Буданова с заместителем министра иностранных дел Польши Марцином Босацким стали украинские предложения по урегулированию ситуации.

Конфликт уже вышел и на "низовой" уровень. Как стало известно на этой неделе, администрация Винницы решила отозвать запрос о поставке из польского города-побратима Кельце 15 списанных пассажирских автобусов. Это было сделано после того, как один из польских депутатов заявил, что не желает, чтобы эти автобусы "ездили по улице имени Степана Бандеры" (такая улица в Виннице действительно есть). Интересна, однако, реакция на случившееся мэра Кельце Агаты Войды: она поддержала своего винницкого коллегу Сергея Моргунова. "Он сделал это не потому, что нужды его города внезапно исчезли. Война там по-прежнему является повседневностью, а жители Винницы сталкиваются с ее последствиями. Он сделал это потому, что не хотел, чтобы вопрос помощи городу, живущему в условиях войны, стал инструментом политического спора и причиной очередных расколов. Это жест, заслуживающий уважения", – заявила Войда.

Отношение к УПА в польском обществе крайне негативное

Все это время, пока звучат заявления как польских, так и украинских политиков и чиновников, президент Зеленский по этому вопросу молчит. Впрочем, он изменил маршрут транзита при поездке в Европу: вылетел не из Варшавы, как это было раньше, а из Кишинева. Правда, спустя несколько дней самолет президента Украины вернулся на свою обычную стоянку в Польше.

Между тем Украина сообщила польскому правительству, что президент Зеленский примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. При этом Зеленский якобы выражает обеспокоенность возможными протестами во время такого визита, пишут польские СМИ.

На протяжении многих лет Украина и Польша по-разному оценивают деятельность украинских националистов и УПА в ХХ веке. Отношение к УПА в польском обществе крайне негативное и связано с массовыми убийствами польского мирного населения на Волыни в 1943 году.

Заместитель министра науки Польши Анджей Шептицкий (правнук брата митрополита Андрея Шептицкого) подвергся критике из-за заявления, в котором сравнил бойцов УПА с польскими антикоммунистическими подпольщиками. Он сказал, что УПА – "это было формирование, которое – вне зависимости от того, что мы думаем о Волынском преступлении, – боролось за независимость Украины, боролось в рамках этого украинского представления, прежде всего против советской власти, и это была безнадежная борьба".

Начатые работы по поиску и эксгумации останков польских жертв на Волыни не положили конец спорам и недоразумениям относительно исторического прошлого: конфликт перешел в политическую плоскость. Совместные поисково-эксгумационные работы продолжаются в этом году. Украина выдала разрешения на их проведение польской стороне. 9 июня – день начала работ в Гуте Пеняцкой на Львовщине. 28 февраля 1944 года это село было сожжено дотла. По данным украинской и польской сторон, которые расходятся между собой, погибло от 200 до более чем 800 жителей-поляков. По обе стороны границы по-разному трактуют это убийство и то, кто его совершил.

УПА: коротко о главном

Украинская повстанческая армия (УПА) – военно-политическое формирование, действовавшее на территории Украины в 1942–1956 годах. Целью создания УПА было объединение разрозненных вооруженных групп националистов под руководством ОУН(б) – крыла Организации украинских националистов, возглавлявшегося Степаном Бандерой.

Своей главной задачей УПА провозгласила создание национальной украинской армии для восстановления независимости Украины и подготовку восстания после того, как коммунистический СССР и нацистская Германия истощат друг друга в кровопролитной войне. УПА выступала за создание самостоятельного единого ("соборного") украинского государства, которое должно было включать в себя все этнические украинские земли.

Датой основания УПА считается 14 октября 1942 года, а одним из последних столкновений повстанцев с войсками НКВД был бой с целью заблокировать советские военные колонны, направлявшиеся в Венгрию для подавления антикоммунистического восстания 1956 года. По некоторым данным, последний бой партизаны УПА дали еще позже – в 1967 году.

С мая по ноябрь 1943 года главным командиром УПА был Дмитро Клячкивский, с 1944 по 1950 год – Роман Шухевич, с 1950 по 1954 год – Василь Кук.

Для УПА была характерна партизанская тактика, все вооружение было трофейным – немецким, советским, венгерским и австрийским (еще с Первой мировой войны). Помимо украинцев, в составе УПА воевали и бойцы других национальностей, в том числе евреи и русские, хотя эти случаи не были массовыми.

УПА вела борьбу на два фронта – против нацистской Германии, а впоследствии – против советской власти. Немецкие оккупационные власти, в частности Эрих Кох, признавали деятельность УПА антинемецким восстанием. Нападения частей УПА на военные подразделения Германии, как следует из немецких документов, продолжались до августа 1944 года. О вооруженном конфликте между немцами и УПА свидетельствуют и отчеты советских партизан. С другой стороны, в последние месяцы нацистской оккупации Украины столкновения партизан УПА с немцами стали куда более редкими: обе стороны сосредоточились на подготовке к борьбе с наступавшей Красной армией.

Советская пропаганда изображала УПА как структуру, сотрудничавшую с нацистской Германией

Советская пропаганда изображала УПА как структуру, сотрудничавшую с нацистской Германией, намеренно не делая особых различий между бойцами УПА и той частью украинских националистов и вооруженных формирований, которые действительно сотрудничали с немецкой оккупационной властью. В России УПА была признана экстремистской организацией решением Верховного суда в 2014 году.

В Польше также преобладает негативное отношение к УПА. В 2016 году польский парламент квалифицировал действия бойцов УПА против польского населения на Волыни как геноцид.

На Волыни действовала не только УПА, но и сети и отряды Бульбы-Боровца, "мельниковцев" и различных местных предводителей-"атаманов". Там также находились немецкие карательные части и подчинявшаяся оккупационным властям полиция, в чьих рядах служили и украинцы, и поляки. Всё более активными по ходу войны становились советские партизаны, а также польские вооруженные отряды.

На основе документов из архивов СБУ установлено, что в Западной Украине потери польского населения составили 30 327 человек и 240 уничтоженных населенных пунктов, а украинцев – 16 523 и 115 соответственно. Эти данные расходятся со статистикой польской стороны: Институт национальной памяти Польши считает, что УПА и другие отряды украинских националистов причастны к гибели около 100 тысяч поляков.

Отношение к УПА в украинском обществе после обретения независимости колебалось между положительным (борцы за независимость) и отрицательным ("немецкие коллаборационисты"). После Революции достоинства (2014) стало преобладать признание заслуг УПА. С 2015 года ее бойцы имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке. В 2018 году был принят закон, придающий бывшим солдатам УПА статус участников боевых действий.

Согласно социологическому опросу, проведенному осенью 2023 года, для более чем двух третей населения Украины УПА стала символом защиты независимости.