Бенгал, Баул, Джумур. Артемий Троицкий приглашает в Индию

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321-й выпуск подкаста "Музыка на Свободе" Артемий Троицкий посвятил индийской музыке.



Этот комментарий к тематическому развороту будет, к моему сожалению, более чем лаконичным и вряд ли сообщит вам больше, чем сказано в плейлисте.



Я регулярно получаю пластинки из Индии, в основном от лейбла MusiCal. Это современный фольклор, преимущественно из Восточной Индии. Музыка очень занимательная, а голоса солистов и вовсе выше всяких похвал.



Проблема в том, что никаких поясняющих материалов – пресс-релизов, биографий артистов, исторического бэкграунда – к дискам не прилагается! Хинди я, понятное дело, не владею, поэтому даже названия песен перевести не в состоянии. Но это, конечно, не повод "отменить" прекрасную и крайне непривычную для нашего уха музыку. Так что я приступаю, а вы не взыщите!



Начнём с компиляции Ujaane Bhawaiya и певицы Аниндиты Рей с песней Bhaber Deora. Вообще индийские песнопения, как современные, так и тем более традиционные, лаконичностью никогда не отличались. Достаточно вспомнить популярнейшие в СССР индийские фильмы с болливудской диско-музыкой ("Танцор диско", "Зита и Гита"…) В данном случае речь идёт о сочинении современных авторов, но в фольклорном стиле. Поэтому от оригинальных шести с лишним минут я безжалостно оставил три.



Следующий сборник называется Paarer Kandari, и посвящён он "баульским" песням в исполнении молодых артистов из Западного Бенгала. "Баулами" в Индии издревле называют бродячих (ну, или кочевых) артистов-певцов-мистиков. Что-то в них есть от наших скоморохов, что-то от европейских средневековых вагантов. Две песни из стародавнего репертуара исполняют (вновь в сильно укороченном виде) Абул Калам Сардар и Маллика Акар.



И в заключительной части неглубокой экскурсии по Восточной и Южной Индии – два трека с компиляции Jhumur. Natun Kalome. Вот что такое "джумур", я, к счастью, знаю, хотя никогда и не практиковал. Это индийский народный групповой танец, отдалённо напоминающий наши хороводы. Распространён в штатах Ассам, Бихар, Одиша и Бенгал. Обе предлагаемые вам песни исполняются дуэтами (Фатик Сакис + Арпита Чакраборти и Бакул Рой + Мусуми Мукхерджи). Возможно, это связано с тем, что в танце участвуют и женщины, и мужчины.

Плейлист "Музыки на Свободе" ﻿#321

1. Jay-Jay Johanson (Sweden). Finally. LP FETISH (29 Music)

2. Pale Lips (Canada). I’m a witch. LP AFTER DARK (Rum Bar)

3. Gobe (Hungary). Chiko’s. LP ELEM (Fono)

4. Lemon Drink (UK). How we met (Cherry Pie). LP ISOLATION SESSIONS (Last Night In Glasgow)

5. Deer Leader (UK). Pull your house down. LP Ibid

6. Riho Sibul (Estonia). Algus I. LP VIIMANE (MTÜ Kuukitarr)

7. Anindita Ray (India). Bhaber deora. LP UJAANE BHAWAIYA (MusiCal)

8. Abul Kalam Sardar (India). Khawaja ji. LP PAARER KANDARI (MusiCal)

9. Mallika Akar (India). Kalar kotha ken bolo amay. LP Ibid

10. Fatik Sakis & Arpita Chakraborty (India). Tor pirite. LP JHUMUR. NATUN KALOME (MusiCal)

11. Bakul Roy & Mousumi Mukherjee (India). Ajadhyar oi pahare. LP Ibid

12. Tijuana Panthers (USA). False equivalent. LP HALFWAY TO EIGHTY (Innovative Leisure)

13. Tomáš Kočko & Orchestr (Czechia). Lupček. LP ONA (Tomáš Kočko)

14. Francisco Sales (Portugal). Alma Portugal errante. LP FOGO NA AGUA (Uguru)