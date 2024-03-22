Минюст объявил "иноагентами" Кирилла Набутова и медиа "Смола"

Министерство юстиции России в пятницу, 1 марта, внесло в список так называемых иностранных агентов журналиста Кирилла Набутова, правозащитника Александра Скобова, "Лабораторию публичной социологии" и два медиапроекта – "Смола" и "T-invariant".

Кирилл Набутов – телеведущий, спортивный комментатор и новостной журналист. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он осудил политику Кремля и переехал в Латвию.

Оба медиапроекта, пополнившие список "иноагентов", уже имеют "иноагентскую" историю . "T-invariant" – наследник газеты "Троицкий вариант", которую с 1998 выпускали молодые учёные в подмосковном Троицке. Помимо популяризации науки, газета освещала и общественно-политическую тематику. 24 февраля 2022 года в ней было опубликовано открытое письмо российских учёных, выступивших против войны в Украине. 6 марта сайт газеты был заблокирован Роскомнадзором, 24 марта Минюст внёс издание в реестр "иноагентов". "Троицкий вариант" закрылся, часть авторов и сотрудников газеты основали новое медиа "T-invariant".

Проект "Смола" возник после того, как в ноябре прошлого года Минюст внёс в реестр "иноагентов" издание "Кедр.Медиа", освещавшее вопросы экологии. "Кедр" прекратил своё существование, его команда продолжила публиковаться на новом канале "Смола".