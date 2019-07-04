"Боинг" выделит 100 миллионов долларов по следам двух авиакатастроф

Американская компания «Боинг» сообщила, что предоставит 100 миллионов долларов местным органам власти и некоммерческим организациям в Индонезии и Эфиопии с тем, чтобы помочь семьям и общинам пострадавшим в результате крушения двух самолётов 737 MAX в этих странах. Общее число погибших в двух авиакатстрофах - 346 человек.

По словам представителя крупнейшго производителя самолётов в мире, многолетние выплаты не зависят от исхода судебных исков к «Боингу», предъявленных семьями погибших. Эти средства предназначены для покрытия расходов на образование и проживание, а также стимулирования экономического развития в затронутых крушениями общинах. 100 миллионов долларов - меньше, чем стоимость одного самолёта 737 MAX.

В настоящее время Boeing является объектом уголовного расследования Министерства юстиции США, связанного с созданием 737 MAX, проверок надзорных органов и более 100 судебных исков со стороны семей жертв.

После крушения самолёта индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре компания «Боинг» начала усовершенствование программного обеспечения для системы автоматического контроля MCAS. Высокопоставленный представитель компании признал, что MCAS сыграла решающую роль в обеих катастрофах.

Предполагалось, что «Боинг» сможет устранить недостатки программного обеспечения до начала лета однако в июне был обнаружен новый недостаток программного обеспечения. Это приведет к задержке возврата лайнера в эксплуатацию по меньшей мере до конца октября.

Boeing ведет переговоры по урегулированию исков с семьями жертв в Индонезии и в Эфиопии, однако некоторые семьи предпочитают добиваться более крупного объема компенсаций через суд. До этих двух катастроф «Боинг» успешно отражала попытки семей погибших в результате авиакатастроф ее лайнеров крушениях за пределами США добиваться компенсации в американских судах.