Беркович привезли из СИЗО в Петербург на прощание с бабушкой

Режиссёрку Евгению Беркович, арестованную по делу о призывах к терроризму из-за поставленного ею спектакля "Финист Ясный сокол", привезли из московского СИЗО в Санкт-Петербург на прощание с бабушкой, писательницей Ниной Катерли. Об этом сообщил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.

Адвокат Беркович Ксения Карпинская подтвердила "Медиазоне", что её подзащитную привезли в Петербург.

Нина Катерли умерла 20 ноября. После этого было опубликовано открытое письмо более 20 актёров, режиссёров и общественных деятелей, в котором они попросили уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову изменить меру пресечения Беркович и проходящей с ней по одному делу драматургу Светлане Петрийчук. "Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку", - говорилось в письме о Беркович.



"Перед прощанием в зал пустили только родственников, и привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и обняться с мамой, Еленой Эфрос. Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься", — написал Вишневский. Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов связал то, что Беркович позволили проститься с родным человеком, именно с открытым письмом. Его подписали, в частности, артисты Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, режиссёры Евгений Миронов, Александр Сокуров, Константин Райкин, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, нобелевский лауреат журналист Дмитрий Муратов, телеведущий Иван Ургант.

Власти пока никак не комментировали случившееся.