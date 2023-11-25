Беркович привезли из СИЗО в Петербург на прощание с бабушкой

Режиссёрку Евгению Беркович, арестованную по делу о призывах к терроризму из-за поставленного ею спектакля "Финист Ясный сокол", привезли из московского СИЗО в Санкт-Петербург на прощание с бабушкой, писательницей Ниной Катерли. Об этом сообщил депутат городского Заксобрания Борис Вишневский.
Адвокат Беркович Ксения Карпинская подтвердила "Медиазоне", что её подзащитную привезли в Петербург.
Нина Катерли умерла 20 ноября. После этого было опубликовано открытое письмо более 20 актёров, режиссёров и общественных деятелей, в котором они попросили уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову изменить меру пресечения Беркович и проходящей с ней по одному делу драматургу Светлане Петрийчук. "Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку", - говорилось в письме о Беркович.
"Перед прощанием в зал пустили только родственников, и привезли Женю Беркович, дали проститься с бабушкой и обняться с мамой, Еленой Эфрос. Потом, когда Женю увезли, пустили остальных проститься", — написал Вишневский. Бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов связал то, что Беркович позволили проститься с родным человеком, именно с открытым письмом. Его подписали, в частности, артисты Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Данила Козловский, режиссёры Евгений Миронов, Александр Сокуров, Константин Райкин, писательницы Людмила Улицкая и Гузель Яхина, нобелевский лауреат журналист Дмитрий Муратов, телеведущий Иван Ургант.
Власти пока никак не комментировали случившееся.
- Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Поводом для преследования стал спектакль "Финист Ясный сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в движение "Исламское государство", признанное террористическим во многих странах мира, включая Россию. В основе уголовного дела лежит экспертиза, написанная Романом Силантьевым, который называет себя деструктологом. Силантьев посчитал, что в пьесе и спектакле поддерживается ваххабизм. При этом постановка, которая с 2019 года шла с большим успехом, была дважды была отмечена главной российской театральной премией "Золотая маска" - за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
- С обыском по уловному делу сотрудники правоохранительных органов приходили и к 89-летней бабушке Беркович - Нине Катерли. 25 октября на заседании в Мосгорсуде обвиняемая в оправдании терроризма просила изменить ей меру пресечения, "пока никто из близких не умер". Суд отказал Беркович.
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