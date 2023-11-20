Деятели культуры просят освободить из СИЗО Беркович и Петрийчук

Российские режиссёры, актёры, писатели и журналисты, обратились с открытым письмом к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать освобождению из СИЗО Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма.

Текст письма, поводом для которого стала смерть бабушки Беркович, писательницы и правозащитницы Нины Катерли, и невозможность внучки посетить похороны, публикует "Новая газета".

В нём, в частности, говорится: "Случилось то, о чём на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у неё на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку".

Среди подписавших письмо - актёры Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Данила Козловский и Вениамин Смехов, писатели Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, режиссёры Александр Сокуров и Дмитрий Крымов, журналисты Катерина Гордеева, Николай Солодников и Иван Ургант, экономист и правозащитник Ирина Ясина, телеведущая Ксения Собчак, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.