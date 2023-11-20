Деятели культуры просят освободить из СИЗО Беркович и Петрийчук

Российские режиссёры, актёры, писатели и журналисты, обратились с открытым письмом к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой поспособствовать освобождению из СИЗО Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, которых обвиняют в оправдании терроризма.
Текст письма, поводом для которого стала смерть бабушки Беркович, писательницы и правозащитницы Нины Катерли, и невозможность внучки посетить похороны, публикует "Новая газета".
В нём, в частности, говорится: "Случилось то, о чём на каждом судебном заседании по продлению ареста говорила Женя Беркович. Она просила суд изменить ей меру пресечения: у неё на иждивении находится две бабушки и две приемных дочери. Татьяна Николаевна! Мы просим вас о милосердии. Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку".
Среди подписавших письмо - актёры Тимофей Трибунцев, Константин Райкин, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Данила Козловский и Вениамин Смехов, писатели Людмила Улицкая, Гузель Яхина, Дмитрий Быков, режиссёры Александр Сокуров и Дмитрий Крымов, журналисты Катерина Гордеева, Николай Солодников и Иван Ургант, экономист и правозащитник Ирина Ясина, телеведущая Ксения Собчак, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.
- Уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук было возбуждено в начале мая, с того же месяца они находятся в СИЗО. Поводом для преследования стал спектакль "Финист ясный сокол", поставленный Беркович по пьесе Петрийчук. В спектакле рассказывается о судьбах российских женщин, вышедших замуж за исламских радикалов и впоследствии завербованных в движение "Исламское государство", признанное террористическим во многих странах мира, включая Россию. В основе уголовного дела лежит экспертиза, написанная Романом Силантьевым, который называет себя деструктологом. Силантьев посчитал, что в пьесе и спектакле поддерживается ваххабизм. При этом постановка, которая с 2019 года шла с большим успехом, была дважды была отмечена главной российской театральной премией "Золотая маска" - за лучшую режиссуру и лучшую работу художника по костюмам.
- С обыском по уловному делу сотрудники правоохранительных органов приходили и к 89-летней бабушке Беркович - Нине Катерли. 25 октября на заседании в Мосгорсуде обвиняемая в оправдании терроризма просила изменить ей меру пресечения, "пока никто из близких не умер". Суд отказал Беркович. Накануне, 20 ноября, Катерли скончалась.
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