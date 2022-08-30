Берлин и Париж за "умные способы" регулирования выдачи виз россиянам

Германия и Франция выступают против полного запрета на выдачу виз россиянам. Об этом говорится в их совместном заявлении в преддверии встречи министров иностранных дел Евросоюза, которая начнется в Праге 30 августа.
По убеждению Берлина и Парижа, "важно не отчуждать будущие поколения россиян" и сохранить существующую правовую базу, позволяющую студентам, художникам, учёным и специалистам из России въезжать в ЕС "независимо от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию". Обе страны также обеспокоены, что запрет на получение шенгенской визы может привести к "эффекту сплочения" и к росту националистических и антиевропейских настроений в России, пишет агентство dpa со ссылкой на документ.
По мнению Германии и Франции, странам ЕС необходимо "подумать об умных способах использования важного рычага выдачи виз". Визовая политика Евросоюза не должна запрещать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством, подчеркивается в заявлении.
В другом документе, подготовленном в преддверии встречи в Праге глав МИД ЕС, Германия и Франция предложили странам-членам Евросоюза "вбить клин" между российскими властями и гражданами страны с помощью кампании по противодействию пропаганде внутри России и визовой политики, которая сигнализирует о том, что Европа по-прежнему открыта для простых граждан. Об этом сообщает Bloomberg.
План включает использование "технических мер против российской цензуры" в интернете, а также предоставление русскоязычного контента для русскоговорящих, которые проживают за рубежом.
Ещё одно предложение подразумевает финансирование курсов по медиаграмотности на русском языке, которые могли бы распространять видеоблогеры на YouTube, в Facebook TikTok, Telegram и "ВКонтакте".
- После полномасштабного военного вторжения России в Украину ряд стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, Польша и Чехия призвали полностью отказаться от выдачи виз для граждан России или существенно её ограничить, например, прекратить выдавать туристические визы. По сообщениям источников, которые цитируют различные СМИ, министры иностранных дел на совещании в Праге могут принять компромиссное решение - не запрещать выдачу виз россиянам, но отказаться от соглашения с Россией об упрощении визового режима, что будет означать резкое увеличение как стоимости виз, так и времени обработки заявлений на их выдачу.
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