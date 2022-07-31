Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

В Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской федерации. Об этом сообщил у себя в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пострадали пять человек - сотрудники штаба. Погибших нет.

Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, губернатор просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.

Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как "РаZVожаев") считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.