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Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота РФ в Севастополе

В Севастополе беспилотник атаковал штаб Черноморского флота военно-морских сил Российской федерации. Об этом сообщил у себя в телеграме губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пострадали пять человек - сотрудники штаба. Погибших нет.

Атака пришлась на российский праздник - День Военно-морского флота. Все праздничные мероприятия ко дню ВМФ в Севастополе отменены, губернатор просит горожан оставаться дома. На месте событий ведут расследование сотрудники ФСБ.

Развожаев (который пишет в телеграме свою фамилию как "РаZVожаев") считает, что беспилотник принадлежал Вооруженным силам Украины.

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