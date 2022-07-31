Мэры Николаева и Харькова сообщили о сильных обстрелах

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил об обстреле города в ночь на воскресенье и назвал его "сильнейшим за все время". По словам Сенкевича, после нескольких взрывов вспыхнули пожары, есть разрушения и повреждения жилых домов. Сенкевич написал, что подробности спасательной операции будут обнародованы позже.

Также о серии взрывов утром в воскресенье сообщают власти Харькова. По словам мэра Игоря Терехова в городе сегодня была целая серия взрывов. Удар пришелся на Немышлянский район.

Активные боевые действия продолжаются и в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу сообщил о постановлении правительства об обязательной эвакуации жителей подконтрольной Киеву Донецкой области. По словам Зеленского, для вывоза людей нужно только их согласие.

Ранее о предстоящей эвакуации жителей рассказала вице-премьер Ирина Верещук. Она объяснила решение проблемами с газоснабжением - в подконтрольной Украине части региона разрушены газопроводы, поэтому отопления зимой там не будет.

Минобороны России сообщения об атаках на Николаев и Харьков пока не прокомментировало. Российские военные утверждают, что не атакуют гражданскую инфраструктуру Украины и ведут огонь только по военным объектам.

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