Беспилотник атаковал турецкое судно в Черном море

В ночь на 29 мая российский беспилотник атаковал сухогруз ANT, который ходит под флагом Вануату и принадлежит турецкой компании. Как сообщают Военно-морские силы Украины, судно направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

В результате атаки на судне возник пожар, двое членов экипажа получили ранения.

По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, ночью беспилотники попали в три торговых судна в Черном море: они ходят под флагом Вануату, Коморских островов и Панамы.

На юге Одесской области из-за повреждения линий электропередач без света остались около четырех тысяч абонентов. По данным Кипера, пострадавших нет.

Ночью атаке также подверглось Запорожье: в Александровском районе повреждены четыре многоквартирных дома. Как сообщает глава областной администрации Иван Федоров, на данный момент известно о трех пострадавших, среди них 80-летняя женщина.

В Черниговской области беспилотники атаковали село Машево – в результате удара полностью сгорело здание школы, сообщил глава Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковали 232 российских беспилотника и баллистическая ракета Искандер-М. 217 дронов были нейтрализованы. "Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных дронов на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки беспилотников) на 7 локациях", – говорится в сообщении.