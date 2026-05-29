В Румынии российский дрон попал в многоэтажный дом

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац российский беспилотник врезался жилой многоэтажный дом, ранены два человека.

Как сообщает Минобороны Румынии, дрон вторгся в воздушное пространство страны, для его перехвата были подняты истребители и вертолеты, но прежде, чем беспилотник удалось сбить, он врезался в крышу многоквартирного дома.

Фотографии момента попадания дрона в дом и последовавшего за этим пожара публикуют информационные агентства и очевидцы.

Снимки позволяют подтвердить геолокацию места удара в жилом районе на юге города. До границы с Украиной от этот места – более 11 километров.

Ранее Минобороны Румынии более 45 раз сообщало о российских дронах, залетавших и падавших на территории страны во время российских атак на Украину, прежде всего – на Одесскую область и порты Рени и Измаил, расположенные вблизи границы с Румынией. Однако это первый случай, когда в результате такого инцидента беспилотник проник в густонаселенный район и привел к ранениям мирных жителей. Минувшей ночью украинские власти тоже сообщали об атаке на Одесскую область.

Как пишет Reuters со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Румынии Раеда Арафата, возглавляющего также агентство по реагированию на чрезвычайные ситуации, в Галаце беспилотник повредил лестничные клетки двух домов и пять автомобилей. Ещё один дрон нашли в районе Бэшешти в уезде Марамуреш на северо-западе Румынии. Он был без боевой части.

Глава МИД Румынии Оана Цойу назвала произошедшее "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации". Румыния проинформировала генерального секретаря НАТО и "запросила принять меры по ускорению передачи Румынии средств противодействия беспилотникам".

"Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на это серьезное нарушение международного права и ее воздушного пространства", – написала министр в соцсети X.