Беспилотник врезался в многоэтажный дом в Москве

В ночь на 4 мая беспилотник попал в здание в районе улицы Мосфильмовской в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал.

Первые сообщения о предположительно попадании украинского беспилотника в многоэтажный дом на Мосфильмовской появились после полуночи. Были опубликованы видео очевидцев, на которых видно повреждение фасада и обломки на земле.

В ночь на 3 мая и в течение воскресенья Собянин сообщал о сбитых беспилотниках, летевших на Москву. После сообщения о попадании в здание Собянин написал, что в Москве отражена атака ещё двух беспилотников. В аэропортах Домодедово и Внуково частично ограничили работу.

Согласно анализу Astra, в результате атаки был поврежден жилой дом в ЖК "Дом на Мосфильмовской". По данным издания, от этого дома до Кремля – шесть километров. Mash со ссылкой на очевидцев пишет, что часть фасада рухнула на машину под домом. Движение возле дома перекрыли. Дом расположен в престижном районе на юго-западе Москвы, где в частности находятся зарубежные посольства.

По информации украинского мониторингового канала Exilenova+, атаковавший Москву беспилотник "оказался полноценным ударным дроном типа FP-1".

Москва защищена многочисленными системами ПВО, как сообщало Радио Свобода, и случаи попадания беспилотников в здания в самом городе крайне редки.

9 мая в российской столице пройдёт парад в День победы. В этом году он пройдёт в урезанном виде - без военной техники, суворовцев и кадетов. Власти объяснили это оперативной обстановкой. Украинские беспилотники атакуют объекты в России практически каждую ночь.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в поселке Сенчуры Суземского района дрон ударил по движущемуся грузовому автомобилю "Мираторга", водитель получил ранения. Он доставлен в больницу.

Минобороны РФ отчиталось о 117 сбитых украинских беспилотниках над 13 областями и московским регионом.