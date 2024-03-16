Беспилотники атаковали 2 НПЗ в Самарской области

Беспилотники в ночь на субботу атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области - Сызранский и Новокуйбышевский. Об этом сообщили несколько телеграм-каналов. Впоследствии сообщения подтвердил губернатор области Дмитрий Азаров.

На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников произошёл пожар, - пишут в частности "База" и "Астра". Местные власти заявили, что сотрудники завода были эвакуированы, никто не пострадал. По словам губернатора, произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

В соцсетях публикуются видео пожара.

Также беспилотники атаковали Новокуйбышевский завод - по словам Азарова, эта атака была отбита. Телеграм-каналы, однако, утверждают, что там тоже начался пожар. Российское Минобороны об атаке беспилотников в Самарской области не сообщало.

"База" также утверждает, что в Липецкой области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию Становая (входит в состав нефтепровода "Дружба"). Повреждений и пострадавших, как утверждается, не было, власти заявили, что БПЛА были "подавлены дежурными средствами".

От украинской границы до Самарской области не менее 900 километров. Ранее источники украинских СМИ в спецслужбах утверждали, что удары по российским НПЗ в последнее время наносятся в рамках спецоперации по "уменьшению экономического потенциала России". Накануне в частности беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие "Первый завод" в Калужской области. Там также начался пожар. Всего за неделю речь идёт о не менее шести атак на российские НПЗ. Источник издания "Украинская правда" в Службе безопасности Украины ранее заявил, что именно эта спецслужба организовала атаку беспилотников на три нефтеперерабатывающих завода в России в ночь на 13 марта. Речь идёт о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Утром 13 марта также был нанесён удар по заводу нефтепродуктов в городе Новошахтинск Ростовской области. Работа завода была приостановлена.

Официально Киев при этом не брал на себя ответственность за атаки на заводы.