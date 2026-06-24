Беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Оренбурге

Украинские беспилотники в ночь на среду ударили по газоперерабатывающему заводу в Оренбургской области. По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, ВСУ ударили по газоперерабатывающему заводу (ООО "Газпромпереработка") под Оренбургом, в промзоне предприятия зафиксировано несколько точек горения. Supernova+ утверждает, что ВСУ нанесли не менее трех ударов по предприятию. Местные жители сообщают также об атаке на гелиевый завод ООО "Газпром добыча Оренбург".

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что над промышленным предприятием в областном центре сбили "несколько БПЛА" и "на месте работают экстренные службы". Другие подробности атаки он не привел. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Оренбурге, Орске и Ясном.

Оренбург расположен почти в 2 тысячах километров от Украины, на границе Европы и Азии.

В Кстовском районе Нижегородской области, согласно анализу Astra, после украинской атаки горел частный дом, расположенный в километре от завода "Электрокабель НН".

Минобороны России заявило о 323 сбитых украинских дронах над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областями, московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей.