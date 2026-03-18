Беспилотники атаковали Краснодар, погиб человек

Беспилотники в ночь на 18 марта атаковали Краснодар, в результате атаки погиб человек. Об этом сообщили глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр города Евгений Наумов.

По словам губернатора, пострадали три дома. В одном из них после попадания дрона произошел пожар, во втором фрагменты беспилотника обнаружили на балконе квартиры. Еще один беспилотник врезался в стену дома, но не загорелся.

ASTRA пишет, что одна из поврежденных многоэтажек находится в километре от военного аэродрома "Краснодар-Центральный", вторая – в трех километрах.

Мэр рекомендовал не отправлять детей в школу в связи с "неспокойной обстановкой" в городе. При этом, как отметил он, все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей.

Минобороны России отчиталось о 85 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 18 марта, в том числе 42 над территорией Краснодарского края. Украинские военные пока удар по Краснодару не комментировали.