Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии и Луганск

Украинские беспилотники в ночь на 8 апреля атаковали нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в Феодосии в аннексированном Крыму, сообщают Astra и украинские мониторинговые каналы.

Supernova+ утверждает, что на нефтебазе горят два резервуара. Как отмечает Exilenova+, ночью зарево от пожара было видно "за десятки километров".

В России официально не подтверждали атаку на топливный терминал. Российские власти Феодосии лишь заявили, что "в связи со сложившейся ситуацией" закрыт проезд транспорта по нескольким улицам.

Кроме того, беспилотники атаковали оккупированный Россией Луганск.

Назначенный Россией глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник сообщил о трёх раненых. По его словам, повреждены многоквартирные и частные дома.

Минобороны России отчиталось о 73 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 8 апреля, в том числе над Орловской областью и аннексированным Крымом. Сколько беспилотников не было сбито, ведомство не сообщило.