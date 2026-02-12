Беспилотники атаковали НПЗ в Республике Коми

В городе Ухта в Республике Коми после атаки беспилотников 12 февраля произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили местные и украинские мониторинговые телеграм-каналы, опубликовав видео.

Власти подтвердили информацию об ударе украинских беспилотников. По словам главы Коми Ростислава Гольдштейна, пострадавших нет. Согласно предварительной информации, под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка".

Как пишет "Медиазона", жители города жаловались, что во время атаки не везде в городе работали сирены. По данным телеграм-каналов SHOT и "Осторожно, новости", в Ухте начали эвакуацию посетителей из ТЦ "Ярмарка" и части образовательных учреждений.

По данным украинского канала Exilenova+, при атаке на Ухтинский НПЗ были использованы беспилотники АН-196 "Лютий" ("Февраль"), при этом была поражена установка атмосферно-вакуумной перегонки нефти. Официально о повреждениях на заводе не сообщалось. Республика Коми находится более чем в 1500 км от границ Украины. В августе прошлого года она впервые подверглась атаке беспилотников - целью тогда был тот же НПЗ в Ухте.