Беспилотники атаковали порт Тамань, ГПЗ в Астрахани и Ярославль

Украинские беспилотники в ночь на 13 мая нанесли удары по ряду регионов России, в том числе расположенных далеко от линии фронта. Минобороны России отчиталось о 286 сбитых украинских беспилотниках над 14 российскими регионами, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Чёрного морей. Сколько БПЛА сбить не удалось - не сообщается.

Краснодарский край

Оперштаб Краснодарского края сообщил об "упавшем" дроне на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района, где впоследствии произошел пожар. В его тушении задействованы 96 человек и 29 единиц техники. Пострадал один человек.

Еще один человек пострадал во время атаки беспилотников на станицу Тамань, – говорится в сообщении кубанского оперштаба.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на спутниковые данные пишет, что пожар произошел на нефтебазе в порту Тамань, который расположен в посёлке Волна.

Сообщалось и о взрывах в Крыму, в том числе в Симферополе.

Ярославская область

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в Ярославе произошло "попадание обломка сбитого БПЛА" в промышленный объект, никто не пострадал.

Москва

Мэр Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках, летевших на город. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он. На некоторое время была ограничена или приостановлена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Башкортостан

Телеграм-каналы сообщают о пожаре на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино". Причины возгорания пока не установлены. Как отмечает Astra, cигналов воздушной опасности в регионе не объявляли.

Астраханская область

Пожар произошёл на Астраханском газоперерабатывающем заводе после "падения обломков БПЛА", об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По его данным, жертв и пострадавших среди сотрудников завода нет.

В Украине пока не комментировали удары по регионам РФ и аннексированному Крыму.