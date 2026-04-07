Беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленобласти

Беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 22 дрона.

Украинские мониторинговые каналы пишут, что атакован порт Усть-Луга.

Украина атаку не комментировала.

Украинские беспилотники активно атакуют ключевой для экспорта порт Усть-Луга с конца марта. Известно, что в результате ударов были повреждены три нефтяных танкера, несколько резервуаров с топливом, причалы и инфраструктура компании "Новатэк".

Агентство Bloomberg ранее сообшало, что порт Усть-Луга возобновил погрузку нефти после нескольких дней перебоев в работе.

В свою очередь губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что один из дронов попал в двухквартирный жилой дом в Александровском районе, погибла семейная пара и их сын-подросток.

Телеграм-канал ASTRA пишет, что в Россоши Воронежской области атакован завод АО "Минудобрения". Вероятно, горит крыша склада готовой продукции.