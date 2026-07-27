Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Белгород, двое погибших

Украинские беспилотники в ночь на 27 июля атаковали ряд регионов России. Под ударами были Ростов-на-Дону и Белгород.



В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников погибли два человека – супруги, еще пять получили ранения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Двое пострадавших, по его словам, находятся в тяжелом состоянии, один из них – подросток. В результате атаки, как написал губернатор, возникли пожары на территории частного предприятия, складских сооружений и нескольких частных домов.

Украинские мониторинговые телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили об атаке на морской торговый порт Ростова, который принимает иностранные суда. В полутора километрах от порта находится многоэтажный жилой дом, повреждённый в результате удара беспилотника, указывает Astra.

Кроме того, сообщалось об атаке на Таганрог, также портовый город в Ростовской области.

Оперштаб Белгородской области заявил о 12 пострадавших после "массированной атаки" беспилотников, 11 из них доставлены в больницы. Горели несколько квартир в многоэтажном доме и более 15 автомобилей. Повреждены ряд многоквартирных домов, частично разрушен частный жилой дом, говорится в сообщении. Телеграм-канал "Пепел" писал об отключении уличного освещения и водоснабжения, пожаре во дворе дома на улице Богдана Хмельницкого и ударе по многоэтажному дому на Харьковской горе.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев также заявил об атаке на регион. Он не привел подробностей, сообщив только о том, что в целях обеспечения безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Там расположен нефтеперерабатывающий завод, который ранее уже неоднократно становился целью атак.

Украинские военные пока не комментировали удары.