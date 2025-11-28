Ссылки для упрощенного доступа

Беспилотники атаковали Саратовскую и Ростовскую области

После одной из атак беспилотников в Саратове (фото от 8 ноября)
Саратовская область, а также ряд других регионов России и аннексированный Крым подверглись в ночь на 28 ноября атаке беспилотников. По данным Минобороны России, было сбито 136 украинских дронов, больше всего над Саратовской и Ростовской областями и над Крымом. Сколько беспилотников сбить не удалось, в сводке не говорится.

Жители Саратова сообщали о взрывах на протяжении нескольких часов. Опубликованы видео пожара, возникшего в городе.

Целью беспилотников предположительно был нефтеперерабатывающий завод. Власти пока не сообщали о каком-либо ущербе или о пострадавших. Командование ВСУ также пока не комментировало удар.

В Ростовской области, как сообщили местные власти, были повреждены жилые дома в городах Шахты и Таганрог. О пострадавших не сообщалось. В ночь на 25 ноября в Таганроге был нанесён удар по военному аэродрому, тогда в городе погибли три человека.

Детали мирного плана США
Детали мирного плана США

Детали мирного плана США

Позиция Москвы, Киева и Европы

