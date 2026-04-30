Беспилотники РФ ударили по жилому району Днепра

Российские беспилотники утром 30 апреля ударил по жилому району украинского города Днепр. Кадры полёта и взрыва беспилотника опубликованы в сети, на них видно, что дрон падает на большой скорости в густонаселённом районе, происходит взрыв.

Глава Днепропетровской Областной военной администрации Александр Ганжа написал, что погиб один человек, в результате удара загорелись магазин и автомобили. Также загорелся автобус. Ранены, по последним данным, четыре человека.

Дроны утром 30 апреля атаковали также Чернигов, власти сообщили о попадании в административное здание, пострадали два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский утром в четверг сообщил, что поручил своей команде связаться с США и изучить предложение российского президента Владимира Путина о краткосрочном перемирии на 9 мая. О готовности Путина к краткосрочному перемирию заявил накануне президент США Дональд Трамп, который говорил с Путиным по телефону. При этом Зеленский подчеркнул, что Украина настаивает на долгосрочном прекращении огня.