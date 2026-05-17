Беспилотники ударили по Москве и Подмосковью, есть погибшие

Москва и Московская область подверглись в ночь на 17 мая одному из крупнейших налётов беспилотников с начала российского вторжения в Украину. Власти сообщили о троих погибших и более 10 раненых, пожары после попаданий беспилотников или падения обломков возникли в нескольких местах, в том числе на территории международного аэропорта Шереметьево.

Кадры атаки публикуют украинские мониторинговые каналы, а также канал ASTRA.

В Зеленограде (часть Москвы) под удар попал технопарк "Элма", следует из анализа ASTRA.





Пожар возник на территории аэропорта Шереметьево - там сообщили о падении обломков вдали от здания терминала.

В пресс-службе аэропорта заявили, что он "обеспечивает обслуживание пассажиров и воздушных судов в стабильном режиме". Однако, как следует из данных онлайн-табло, свыше 100 рейсов, которые должны были прибыть в Шереметьево, отменены или перенесены, и ещё около сотни рейсов, вылетающих из аэропорта, также задерживаются или отменены. Об этом сообщает РБК. В аэропорту Внуково отменили или перенесли около 100 рейсов.

Сразу в нескольких районах Подмосковья сообщили о том, что беспилотники повредили многоэтажные жилые дома. Это произошло в частности в Химках, Истре, Красногорске и самой Москве на улице Михайлова.

В Московской области, по данным властей, погибли три человека - один в Химках при попадании в частный дом и двое в Мытищах, где беспилотник попал в строящийся дом. В Москве, кроме Зеленограда, был атакован НПЗ в Капотне, по данным мэра Сергея Собянина, пострадали 12 человек, утверждается что это смена строителей, находившихся возле проходной. Об ущербе не сообщается. Взрывы были слышны и в центре Москвы.

Также была атакована Солнечногорская нефтеналивная станция в Подмосковье.

По данным Минобороны России, за ночь были сбиты 556 украинских беспилотников, в том числе около 120 над московским регионом. Сколько сбито не было, не сообщается.

Украинские военные удары пока не комментировали. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно ответит на российский массированный удар 13-14 мая, в результате которого в частности в Киеве погибли более 20 человек.