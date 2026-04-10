Беспилотники ударили по Волгоградской области

Украинские беспилотники в ночь на пятницу атаковали Волгоградскую область. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки беспилотников в садоводческом товариществе в городе Волжский погиб один человек.

В Суровикинском районе, по данным Бочарова, повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередачи и газопровод.

В Светлоярском районе, по его словам, повреждена ёмкость с нефтепродуктами, произошло возгорание, ведется тушение пожара. Бочаров не уточнил, о каком именно объекте идет речь, отмечает "Настоящее Время".

Украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+ пишет, что удар был нанесен по магистральному нефтепродуктопроводу "Волгоград – Тихорецк". В Светлоярском районе расположена головная перекачивающая станция "Тингута", которая получает дизельное топливо с Волгоградского НПЗ для дальнейшей его транспортировки в сторону порта в Новороссийске. Официально украинские военные пока не подтверждали удар.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская армия атаковала село Юрасово Карачевского района, ранена женщина. По его словам, ВСУ применили управляемые ракеты большой дальности "Нептун", но были сбиты средствами ПВО. Богомаз утверждает, что четыре жилых дома были уничтожены, а 15 – повреждены "в результате падения обломков сбитых ракет".

Телеграм-каналы со ссылкой на местных жителей сообщали также о взрывах в Гуково в Ростовской области и Перевальске в подконтрольной России части Луганской области.

Минобороны России отчиталось о 151 сбитом украинском беспилотнике в ночь на 10 апреля, в том числе над Волгоградской (57) и Ростовской областями (48).

Украинская сторона пока не комментировала информацию об ударах по России.