Беспилотники в ночь на 19 мая атаковали Ярославль. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о "массовой" атаке украинских дронов на регион. По его словам, "произошло попадание в промышленный объект". По предварительным данным, никто не пострадал.

О взрывах в Ярославле со ссылкой на местных жителей сообщили телеграм-каналы, появились фото и видео. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы было закрыто примерно на два часа. Выезд находится недалеко от промзоны.

Украинский мониторинговый канал Supernova+ сначала сообщил, что целью атаки была нефтеперекачивающая станция "Ярославль-3", затем написал, что атакован нефтеперерабатывающий завод. Пока нет независимых подтверждений того, какой именно объект был атакован.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром 19 мая сообщал о шести дронах, сбитых силами ПВО на подлёте к российской столице.

Минобороны России отчиталось о 315 сбитых украинских беспилотниках, в том числе над Ярославской, Новгородской, Рязанской, Псковской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также над московским регионом. Сколько сбить не удалось - не сообщается.

В селе Марково Курской области погибла 68-летняя женщина, еще два человека тяжело ранены после попадания беспилотника в частный дом, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Россия и Украина практически каждую ночь выпускают по территории друг друга сотни беспилотников, украинские удары как правило направлены на военные предприятия или НПЗ.