Пробки на мосту и веерные отключения. Изоляция Крыма усиливается

В очередях на Керченский (Крымский) мост, соединяющий Россию с оккупированным ею Крымом, скопилось около тысячи автомобилей, сообщают Крым.Реалии, проект Украинской службы Радио Свобода. В частности, со стороны Керчи, то есть в направлении России – 705 машин, в обратном направлении – 290.

Ссылаясь на Telegram-канал об оперативной ситуации на подъездах к мосту, проект пишет, что движение по нему автомобилей с утра 22 июня перекрывали четыре раза.

Это происходит на фоне топливного кризиса и усиливающейся логистической изоляции Крыма в результате ударов ВСУ.

По мосту запрещено движение грузового транспорта, но можно перевозить до 100 литров жидкостей в личных машинах – и этим пользуются жители Крыма и приезжие для перевозки топлива.

Альтернативой Крымскому мосту является маршрут через оккупированные Россией территории Украины к северу от Азовского моря, но он находится под все более усиливающимся огневым контролем ВСУ.

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что происходит "изоляция Крыма дронами. И выглядит так, что в ближайшее время Крым превратится в остров".

Ударам дронов подвергаются мосты, паромы.

В соцсетях появляются видео пустых, несмотря на сезон, крымских пляжей и попыток туристов покинуть Крым.

В Крыму приостановили прием детей в лагеря, включая "Артек".

Начали действовать веерные отключения электричества.

Назначенные Россией местные власти 21 июня объявили о полной остановке продажи топлива на АЗС. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что "ведется напряженная работа, чтобы наладить обеспечение топливом населения".