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1800 беспилотников и 83 ракеты выпущены по Украине за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении рассказал о масштабных ударах, нанесённых Россией по территории Украины в течение последней недели. По его словам, российская армия применила за это время более 1800 ударных беспилотников, свыше 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов.

"Россия усиливает террор против наших городов и общин, стремясь всё больше запугивать людей", — отметил Зеленский.

Несмотря на интенсивность атак, украинские силы противовоздушной обороны демонстрируют высокую эффективность. Зеленский отдельно подчеркнул успешную работу дронов-перехватчиков, с помощью которых только за эту неделю были сбиты сотни "шахедов" иранского производства, активно используемых российскими войсками.

Как сказал Зеленский, использование дронов-камикадзе — один из инструментов, с помощью которых Россия пытается затянуть войну. По его мнению, нейтрализация этой угрозы — необходимое условие для активизации дипломатических усилий по прекращению вооруженного конфликта.

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