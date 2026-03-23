Бессент: РФ получит не более $2 млрд дополнительных доходов

Министр финансов США Скотт Бессент высказал мнение, что ослабление санкций, введённых Вашингтоном против российской нефтедобывающей сферы, в реальности призвано снизить доходы Москвы от продажи нефти, а не увеличить их, как считают оппоненты этого решения.

Об ослаблении санкций было объявлено 13 марта, на фоне резкого роста цен на нефть после начала военной операции США и Израиля против Ирана.

По словам Бессента в интервью CBS News, согласно анализу Минфина США, Россия получит дополнительные доходы, но не более чем 2 миллиарда долларов, что, как подчеркнул министр, "равно одному дню бюджета Российской Федерации". Бессент отметил, что ослабление санкций стабилизирует мировые цены на нефть, а значит ограничивает потенциальные доходы Москвы, которые могли бы быть большими в случае дальнейшего роста цен.

Цены на нефть Brent на мировом рынке на фоне войны на Ближнем Востоке превысили 100 долларов за баррель, российская нефть дешевле, но всё равно существенно дороже, чем до начала боевых действий.

13 марта США вывели из-под санкций российскую нефть, которая на тот момент уже находилась на танкерах в море. Впоследствии подобное решение было принято и относительно иранской нефти.

Ослабление санкций США против России раскритиковали представители Украины и ЕС, выразив опасения, что это увеличит доходы России, направляемые на войну. Президент Украины Владимир Зеленский накануне отметил, что рост доходов российского бюджета уже начинает сказываться, и призвал к более действенным мерам по давлению на Россию, в частности её теневой флот.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские санкции против российской нефти будут восстановлены после завершения нынешней кампании против Ирана.