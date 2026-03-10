Еврокомиссия призвала США соблюдать ограничения на нефть из России

Еврокомиссия призвала Соединенные Штаты строго соблюдать установленные G7 ограничения цен на российскую нефть на фоне продолжающейся с конца февраля совместной операции США и Израиля против Ирана.

"Очень важно строго соблюдать ценовой потолок, введенный G7 и, возможно, перейти к полному запрету морских перевозок, чтобы ограничить военные доходы России, потому что обратный подход был бы саморазрушительным", - передаёт Reuters слова члена Еврокомиссии по экономике Валдиса Домбровскиса.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил об отмене некоторых ограничений, связанных с нефтью, в целях обеспечения поставок и снижения цен. "У нас есть санкции в отношении некоторых стран. Мы собираемся снять эти санкции до тех пор, пока не будет открыт Ормузский пролив", – сказал Трамп.

На прошлой неделе США разрешили Индии на протяжении 30 дней закупать российскую нефть, уже находящуюся на танкерах в море.