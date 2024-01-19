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Время Свободы

Без моральных оценок. От чего 100 лет назад умер Владимир Ленин

Информационный дайджест "Время Свободы", 19 января

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Время Свободы - Темы дня 19.01.2024
by Радио Свобода

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В Уфе разогнан народный сход в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова;

Украина в состоянии массово производить недорогие беспилотники, способные достигать отдаленных регионов России;

Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса проблему предоставления американской военной помощи Украине;

Смогут ли живущие в Латвии граждане России, не сдавшие вовремя экзамен по латышскому языку, избежать угрожающей им депортации;

Столетие смерти Владимира Ульянова-Ленина. От чего умер "вождь мирового пролетариата".

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