Без моральных оценок. От чего 100 лет назад умер Владимир Ленин

В Уфе разогнан народный сход в поддержку осужденного общественного активиста Фаиля Алсынова;
Украина в состоянии массово производить недорогие беспилотники, способные достигать отдаленных регионов России;
Джо Байден обсудил с лидерами Конгресса проблему предоставления американской военной помощи Украине;
Смогут ли живущие в Латвии граждане России, не сдавшие вовремя экзамен по латышскому языку, избежать угрожающей им депортации;
Столетие смерти Владимира Ульянова-Ленина. От чего умер "вождь мирового пролетариата".