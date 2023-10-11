"Многие жители Газы считают ХАМАС группировкой, представляющей для них самих огромную угрозу". ЦАХАЛ в любую минуту может войти в сектор Газа и начать операцию по полному уничтожению ХАМАС. Почему ХАМАС удерживает власть в секторе Газа с 2007 года – и с ней до сих пор ничего нельзя было поделать?