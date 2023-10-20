Тоннели под Газой: с чем столкнется армия Израиля

Одна из самых больших сложностей, с которой могут столкнуться в секторе Газа израильские военные, – обширная сеть туннелей ХАМАС. По этим туннелям боевики получают контрабандой оружие, в них скрывается руководство экстремистской группировки, и именно там могут находиться десятки израильских заложников. Израильские войска называют этот подземный лабиринт – "метро Газы".

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"Творческий подход", "инновационные пути", "нововведение" – это слова и словосочетания из интервью одного из лидеров экстремистского движения ХАМАС. Его в 2014 году опубликовал влиятельный американский журнал о политике, моде и массовой культуре Vanity Fair. "В свете баланса сил, который сместился в сторону Израиля, нам пришлось проявлять творческий подход в поиске инновационных путей. Тоннели были одним из наших нововведений", – рассказывал американскому изданию Халед Машаль.



Многокилометровая система подземных тоннелей, которая пронизывает весь сектор Газа, – вот инновация ХАМАС в противостоянии с еврейским государством. В Израиле даже есть такая шутка, что Тель-Авив свое метро никак не построит, а в секторе Газа боевики ХАМАС уже справились. В реальности это, конечно, никакое не метро, а сеть тесных длинных тоннелей под землей, укрепленных бетонными плитами, плотно подогнанными друг к другу.



По данным ЦАХАЛ, тоннели проходят под школами и спортивными центрами, мечетями и больницами на территории сектора Газа. Буквально везде. Точных данных о системе этих тоннелей нет. В 2021 году один из лидеров боевиков и глава его политбюро в секторе Газа – Яхья Синвар – публично заявил, что тоннели в секторе Газа достигают 500 километров. Проверить эти данные невозможно.



Лидеры ХАМАС прятались в тоннелях от израильских сил безопасности еще в конце 1980-х годов. А к середине 1990-х тоннели прорыли из города Рафах вна юге секторе Газа в Египет. Их использовали для контрабанды: перевозили оружие, топливо, сигареты, скот – все, что могло бы пролезть в тоннель.

Американское издание The Washington Post, анализируя эту систему, писало, что существует три типа тоннелей. Первый – экономические, по ним в сектор Газа доставляют контрабанду. Второй – для высшего руководства ХАМАС, чтобы они могли находиться в безопасности во время бомбежек. И третий тип – тоннели, которые вели в Израиль. Их использовали для нападений.

В 2006 году ХАМАС использовал подземный тоннель, чтобы проникнуть в Израиль и устроить засаду на солдат ЦАХАЛ. В результате этой операции боевикам удалось похитить живым только одного человека. Им был капрал Гилад Шалит. Пять с половиной лет он провел в плену у ХАМАС на территории сектора Газа. Все эти годы шли переговоры, его пытались спасти, в Израиле проходили акции в его поддержку. И только в 2011 году еврейскому государству удалось обменять Шалита. Чтобы вернуть одного своего солдата, Израиль отдал 1027 палестинских заключенных, включая арестованных лидеров ХАМАС. Среди палестинцев, которых обменяли на Шалита, был тот самый Яхья Синвар, который теперь возглавляет политбюро ХАМАС и говорит, что площадь тоннелей в секторе Газа достигла 500 километров.



ЦАХАЛ не только уничтожала тоннели, но училась в них воевать. Армия Израиля строила макеты, имитирующие тоннели ХАМАС. Солдаты надевали плотно прилегающие жилеты и брали короткоствольные автоматы, чтобы не застрять в узких проходах. На учениях сначала взрывали дверь в тоннель, потом запускали внутрь робота с камерой – им управляли дистанционно. Только после этой разведки солдаты заходили внутрь.



Тоннели не всегда выглядят как бетонный коридор под землей. Они бывают хорошо оборудованы. С электричеством, с запасами еды на несколько месяцев. По оценкам Израиля, на строительство таких сооружений нужны десятки миллионов долларов и сотни тысяч тонн бетона. Когда в 2016 году Египет начал затапливать тоннели контрабандистов, жители Газы, задействованные в строительстве, жаловались, что Египет буквально разрушает их бизнес: "Они уничтожили все за 20 дней. Во время 50-дневной войны евреи ракетами не смогли этого сделать, и через десять дней после войны мы смогли восстановить это дело. Но сейчас мы не можем вернуть наш бизнес. Все тоннели рухнули".

На протяжении многих лет Израиль то ограничивал, то разрешал поставки стройматериалов в Газу именно из-за строительства тоннелей. В Израиле не раз заявляли, что ХАМАС больше вкладывает в строительство подземной Газы, чем в строительство обычных зданий для мирной жизни.



О подземном городе ХАМАС Настоящему Времени рассказал не раз бывавший в секторе Газа украинский журналист и военнослужащий ВСУ Юрий Мацарский.

– Как эти тоннели выглядят? Их с земли можно увидеть всем, спуститься?



– Нет, они достаточно тщательно замаскированы и предназначены только для ХАМАС, только для членов, для боевиков организации, для ее верхушки. Дело в том, что в секторе Газа нет домов с большими подвалами или с подземными парковками. Потому что ХАМАС боится, что во время строительства люди наткнутся на тоннели, на подземные бункеры ХАМАС. Я слышал, еще будучи там, не знаю, не проверял, не могу подтвердить или опровергнуть, что недостаток питьевой пресной воды – а в Газе большой недостаток пресной воды – связан еще и с тем, что ХАМАС запрещает рыть колодцы, чтобы люди случайно не наткнулись на эти самые подземные тоннели. Знаю, что есть выходы в эти тоннели из некоторых домов, тех домов, которые принадлежат каким-то крупным полевым командирам ХАМАС.



Есть совершенно точно – я это слышал от самих хамасовцев – боевые позиции для минометных расчетов или для каких-то небольших пусковых ракетных установок, которые спрятаны где-то на небольшом углублении, сверху замаскированы песком или каким-то кустарником. И вот эти боевые позиции, немного припрятанные, тоже имеют выходы в тоннели для того, чтобы, отстрелявшись по Израилю, хамасовские боевики не бежали по пустыне, не бежали по открытой территории, рискуя быть замеченными и уничтоженными, а спускались прямо со своей боевой позиции в тоннель и уже спокойно куда-то отходили.



– В этих тоннелях производят оружие?



– Совершенно верно, да. Одно из первых моих ощущений от сектора Газа, когда я там оказался, это было больше десяти лет назад, помимо бомбардировок, которые тогда тоже были, помимо того, что приходится спать в бронежилете, накрывшись еще одним бронежилетом, с открытыми окнами и дверями, потому что взрывная волна должна куда-то уходить, это когда вдруг прекращаются бомбардировки, когда вдруг становится тихо, вот это постоянное жужжание беспилотников. Уже тогда, больше десяти лет назад, вовсю использовались Израилем беспилотные летательные аппараты для разведки и для наведения ракетных ударов, для корректировки.



И когда над тобой постоянно кружат беспилотники, когда есть определенные агенты, которые работают на Израиль, когда ты находишься в блокаде, как находится сектор Газа, понятно, что там голь на выдумки хитра. И для того чтобы скрыть свою активность, потихонечку, но уверенно ХАМАС переносил вообще все, что только можно перенести, под землю. Вырывались эти тоннели.

Есть тоннели, по которым передвигаются на мотоциклах, в том числе на грузовых трехколесных мотоциклах с кузовом для того, чтобы перетаскивать части ракеты или уже готовые ракеты, для того, чтобы перетаскивать вооружение. И в этой разветвленной сети тоннелей, помимо собственно тоннелей, есть еще и какие-то подземные бункеры. Часть из них оборудована для хранения вооружения, а часть оборудована для производства вооружения. Дело в том, что все эти ракеты, которые таскал Иран для ХАМАС и, я так понимаю, до недавнего времени продолжал таскать, достаточно громоздкие, и путь очень сложный. У Ирана нет границы с сектором Газа, приходилось тащить вокруг света. Там были задействованы какие-то люди из Ливии, какие-то люди из Чада и бедуинские племена на Синае, которые должны были эти ракеты перетаскивать. Средняя иранская ракета весила около тонны и в длину составляла пять-шесть, может быть, семь метров. Можете себе представить, как тяжело все это перетаскивать, особенно когда за тобой следят.



Поэтому в какой-то момент, я так понимаю, достаточно давно, иранцы перешли к тактике "Давайте мы научим ХАМАС строить эти самые ракеты, давайте мы обеспечим доставку каких-то технически сложных компонентов этих ракет", которые, в принципе, куда проще перетаскивать, чем готовые устройства, и пускай они там сами собирают. И вот когда было принято решение, тогда же были оборудованы и какие-то производственные мощности, если можно так сказать, в этом подземном городе под сектором Газа.

– Правда ли, что в строительстве были задействованы дети?



– Да, были задействованы дети. Прежде чем появились те самые тоннели, о которых я говорил, прежде чем появились эти сложные инженерные сооружения, это были просто какие-то лазы, норы. И они вели в первую очередь на египетскую территорию, для того чтобы таскать контрабанду.



В викторианской Англии никто сильно не переживал по поводу того, что шахтерами работают одиннадцати-двенадцатилетние мальчишки. ХАМАС тоже по этому поводу совершенно не переживал. И к 2012 году были обустроены под Газой в подземельях обширные хранилища для ракет и сборочные производства для них. Так вот, к 2012 году, по сообщениям израильской стороны, при строительстве этих тоннелей или при транспортировке через эти тоннели какой-то контрабанды погибли по меньшей мере 160 детей. В первую очередь, конечно, это были мальчишки школьного возраста от 10 до 15 лет, которые очень активно использовались ХАМАС, а может быть, используются до сих пор как для строительства тоннелей, так и для быстрого перемещения по ним.



– Оцените эти тоннели с военной точки зрения, насколько это сложная задача для израильской армии?



– Израильская армия не просто так постоянно или почти постоянно занимается обнаружением и уничтожением этих тоннелей. Не только израильская, египетская тоже. Просто нужно понимать, что сама по себе война в городской застройке – это, наверное, самый тяжелый, и самый изнурительный, и самый рискованный тип войны. А еще хуже, когда у тебя, помимо городской застройки, помимо домов, помимо каких-то бетонных укреплений снаружи, есть еще и неизвестное количество тоннелей неизвестной протяженности под землей, причем ХАМАС их изначально планировал для того, чтобы в случае наземной операции Израиля заходить израильским войскам в тыл или заходить им куда-нибудь с флангов. То есть это специально изначально планировалось в том числе и для этого, для того, чтобы устраивать какие-то засады на израильских военных, для того, чтобы устраивать какие-то внезапные нападения. Понятно, что это действительно очень серьезная, очень рискованная вещь. Ну вот будем наблюдать за тем, как Израиль будет с этим справляться.