Без Путина. Андрей Мальгин - о невозможности перемен

Политологи и экономисты, чиновники, бывшие и нынешние, публицисты да и самый что ни на есть простой народ, все задаются сейчас вопросом: что будет после Владимира Путина?



Попробую и я немного поразмышлять на эту тему. Для начала отмечу: неважно даже, как Путин уйдет, естественным образом помрет, или его прибьет кто-нибудь, или его отправят в почётную отставку, или не в почётную, в "Лефортово", скажем, или в Гаагу. Это всё детали. То, что тиран ослаб и то, что время его катится к закату, ясно уже многим. И даже тот, кто не может или не хочет себе в этом признаться открыто, все равно чувствует это ослабление "лидера", так сказать, кожей. Праздничные гроздья салюта в День города с грохотом накрывали собой довольно-таки растерянную толпу. Никто давно не верит в успех молниеносной "специальной операции", каждый понимает: идёт война, и эта война идёт не слишком удачно. И всё больше людей осознают, что войну эту начал именно Путин. Персонально Путин.



Конечно, после Путина кое-что изменится. Но далеко не всё, к сожалению. И не для всех.

"Возвращение к ленинским нормам" - прекрасный лозунг момента

В отношении Украины изменится всё: война немедленно закончится; то, что останется от путинской армии, отползет за признанные мировым сообществом границы России. "Республики Донбасса" растворятся в воздухе, словно их и не было. Вернёт ли следующий российский правитель добровольно Украине Крым или оставит это событие на волю своих наследников, не знаю. Тут могут быть варианты. Но российско-украинская война закончится.



В отношениях с Западом после Путина тоже произойдут изменения, но не такие значительные. Какую-нибудь очередную "разрядку" или "перестройку" в Кремле могут придумать заново, но теперь уж коллективный Запад, судя по всему, на это так легко не поведётся. На этот раз коллективный Запад потребует серьёзных гарантий необратимости перемен, а вот с этим будут проблемы. Болтовней отделаться не удастся, придется полностью демилитаризовываться, отказываться от ядерного оружия и так далее. Но это отдельная большая тема.



Какой же будет Россия после Путина? Есть ли надежда на то, что после падения неадеквата родится какая-то принципиально новая страна, "прекрасная Россия будущего", как любят говорить наши новоиспечённые политические эмигранты? На мой взгляд, нет. Надежды такой нет. Ничего принципиально нового на смену путинскому режиму прийти не может.



Останутся на месте те же продажные менты. Те же послушные судьи. Те же готовые на все избирательные комиссии. Сохранится верховенство понятий над законом (пусть даже с противоположным знаком, то есть как бы в пользу демократии и либерализма). Пошатнется, но устоит коррупционная вертикаль, заменившая давно и прочно истинный федерализм. Вертикаль власти украсят новые имена. Вот и всё. И, наконец, осложняя ситуацию, вернутся домой тысячи молодых "фронтовиков", со сдвинутыми набок мозгами, умеющие обращаться с оружием. Чужая смерть для них не табу, командиры не авторитет, им обещали привилегии и почёт – так что "выньте и положьте" обещанное. Начнут образовываться ветеранские общества типа "афганских", только гораздо более агрессивные и многочисленные. С ними придётся считаться.

В свое время смена Иосифа Сталина на Никиту Хрущева казалась сломом всего общественного уклада, началом новой жизни, но теперь-то мы знаем, что это была только иллюзия. На самом-то деле мало что изменилось. "Возвращение к ленинским нормам" - прекрасный лозунг момента. В февралк 1956 года прошел ХХ съезд партии, осудивший сталинизм, а уже в октябре того же года советские войска вторглись в Венгрию, возвращать "ленинские нормы". Прошло ещё несколько лет, и партия и правительство распорядились расстрелять мирную демонстрацию рабочих в Новочеркасске. Всё ради "ленинских норм".



В результате "оттепелей" и "перестроек" все институты власти карательного по самой своей сути государства оставались на своих местах. Устояли они и после эпохальных событий начала 1990-х. "Вся власть Советам!" - вспомнил Борис Ельцин старый большевистский лозунг, чтобы оттеснить КПСС от власти. Однако уже в 1993 году советы, начиная от местных и кончая верховным, тем же Ельциным были фактически разогнаны. А в Кремле и на Старой площади продолжала сидеть номенклатура – образованное за годы советской власти мощное правящее сословие, опирающееся на мощные органы подавления, на силовиков-чекистов. Дело не в фамилиях, я говорю о функционале. Функционал помещался в тех же кабинетах, хотя таблички с фамилиями поменялись. После прихода к власти Владимира Путина оба сословия слились в одну густопсовую смесь. И вот "силовики" регулируют все сферы российской жизни: от экономики до журналистики.



Сможет ли этот уклад изменить новый руководитель (или руководители, если к власти придет "коллективное руководство")? Нет, нет и нет. Не сможет, даже если и захочет. Реформировать такой тип государства невозможно. Его можно снести полностью, и на на пустом месте выстраивать новые структуры. Но как сделать это место пустым? Будет ли это полное военное поражение со сменой флага над Кремлем или хаотичная, как теперь стали говорить, "дефедерализация", то есть распад страны на несколько (или на множество) полностью самостоятельных кусков, каждый со своим флагом, гимном, бюджетом и конституцией? Не знаю. Я не профессор Валерий Соловей, чтобы предсказывать будущее. Но на мой скромный взгляд, одной только сменой Путина на не-Путина или даже на анти-Путина, не обойтись.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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