Бежавший в Россию Ян Марсалек выдавал себя за священника

Скрывающийся в России бывший топ-менеджер финансового концерна Wirecard Ян Марсалек в течение многих лет занимался шпионажем в пользу российских спецслужб. После бегства от германской юстиции он выдавал себя за православного священника. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе немецкого телеканала ZDF, команда программы которого ZDF frontal провела расследование совместно с немецким журналом Spiegel, австрийской газетой Standard и сайтом The Insider.

После бегства Марсалека от европейских органов юстиции в 2020 году российские спецслужбы помогли ему получить поддельные документы. Журналистам удалось достать копию паспорта Марсалека, выданного на имя российского православного священника Константина Баязова. В 2020 году Марсалек предъявлял этот документ в аннексированном Крыму.

Как показало расследование, священник под именем Константин Баязов действительно существует. Он проживает в Липецке и внешне похож на Марсалека, однако их даты рождения не совпадают. Марсалек выдавал себя за Баязова, чтобы иметь возможность передвигаться. Паспорт, сделанный в одном из московских отделений, забрала женщина, работающая на ФСБ. Вместе с ней Марсалек побывал в Крыму вскоре после своего бегства из ЕС. Когда журналисты ZDF frontal попытались связаться с настоящим священником по телефону, он ответил: "Я вам уже сказал, что вы как журналисты должны понять, что мы не можем с вами говорить".

Расследование показало также, что в 2014 году Марсалек через свою российскую подругу Наталию Злобину познакомился со Станиславом Петлинским, который представил его сотрудникам российской военной разведки ГРУ. Злобина, ранее работавшая как порномодель, была прикреплена к Марсалеку с целью завербовать его для работы на российские спецслужбы, утверждают журналисты. Летом 2020 года информация о ней была удалена из российской базы данных. Петлинский сказал во время встречи с журналистами в Дубае, что он познакомил Марсалека лишь с "некоторым влиятельными лицами вплоть до Думы", но не с сотрудниками спецслужб.

Западные органы безопасности, однако, утверждают, что обладают информацией о сотрудничестве Петлинского с российскими спецслужбами. Сам Петлинский называет себя "советником по безопасности". Он подтвердил, что в 2017 году они с Марсалеком посещали формирования ЧВК "Вагнер" в Сирии. Кроме того, Петлинский совместно с Марсалекем участвовал в вербовке российских наёмников для операций в Ливии. Видимо, Марсалек использовал сеть фирм под прикрытием концерна Wirecard, чтобы выкупить активы российской фирмы "РСБ-Групп", предоставляющей услуги военных наёмников в различных странах.

В актах австрийской юстиции указывается, что Марсалек был звеном "ячейки спецслужб, предоставляя им свои возможности и полномочия". Британские прокуроры вменяют топ-менеджеру в вину, что он руководил агентской сетью в Лондоне, которая шпионила за гражданами, неугодными Кремлю. Среди них был, как утверждается, и расследователь Bellingcat Христо Грозев, который расследовал в том числе и деятельность Марсалека.

Адвокат Марсалека отказался давать журналистам комментарии.

В июне 2020 года операционный директор платежной компании Wirecard Ян Марсалек бежал за границу после открытия уголовного дела в связи с вскрывшимися факторами мошенничества. Впоследствии The Insider, Bellingcat и германские СМИ установили, что он бежал в Россию через Беларусь и, по всей видимости, связан с российскими спецслужбами.