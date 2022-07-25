"Досье": бежавший финансист Марсалек получил паспорт РФ и живёт в Москве

Бывший операционный директор германской компании Wirecard Ян Марсалек (Маршалек), бежавший в 2020 году за границу из-за угрозы ареста, получил в 2021 году российский паспорт на подставное имя и, по всей вероятности, живёт сейчас в России под госзащитой, предоставленной ФСБ. Это утверждается в расследовании центра "Досье" и немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Ранее журналисты выяснили, что Марсалек ранее контактировал с сотрудниками ГРУ. Было известно о том, что после своего бегства он находился в Минске, и высказывались предположения, что он скрывается в России. Теперь расследователи утверждают, что располагают доказательствами этого.

В расследовании рассказана история побега Марсалека и получения им российского гражданства. Утверждается, что побег в Австрии организовали экс-депутат местного парламента от ультраправой Австрийской партии свободы Томас Шелленбахер и бывшие высокопоставленные сотрудники австрийской разведки. В операции, как утверждается, участвовали и российские спецслужбы, именно они устраивали его встречу в Минске, куда он прибыл вместо столицы Филиппин Манилы, где должен был разбираться с недостачей почти 2 млрд евро на балансе Wirecard.

Утверждается, что он пересёк белорусскую границу по своему паспорту, однако в Минске получил поддельный австрийский паспорт на имя Макса Майера. Утверждается, что его изготовили российские спецслужбы. До гостиницы в Минске его везла машина с номерами белорусского КГБ. Из Минска он отправился в Москву, где в 2021 году - как Макс Майер - получил российский паспорт на имя Германа Баженова. Два источника "Досье" в спецслужбах подтвердили, что Марсалеку выдали российский паспорт. При этом, как говорится в расследовании, номер паспорта совпадает с просроченным документом экс-депутата Госдумы Дарьи Митиной, то есть формально этот паспорт может быть недействительным. Источники "Досье" не исключают, что у Марсалека есть и другой российский паспорт.

"Досье" пишет, что располагает фотографиями и видео, на которых запечатлено пребывание Марсалека в Москве. Утверждается, что он находится под защитой ФСБ.

Российские власти отрицают пребывание Марсалека в стране. "Технически они правы: в страну Марсалек въехал уже с новыми документами и под вымышленной фамилией" - пишет "Досье".

Марсалека подозревают в Германии в хищении денежных средств на сумму около 2 миллиардов евро. Ранее центр "Досье" публиковал расследование о его возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. В частности, утверждалось, что он мог помогать перевозить крупные суммы наличных – в том числе для отмывания средств и финансирования угодных Кремлю западных политиков.