Безопасная среда. Футбол помогает бороться с гомофобией

"Раньше прессинга со стороны властей было гораздо меньше. Сейчас площадки могут в последний момент отказаться предоставлять нам помещение, или полицейские могут прийти с внеплановой проверкой", – рассказывает Николай Щербаков, координатор по информационной политике федерации ЛГБТ-спорта России. С 12 июня по 26 сентября в российских городах проходит организованный федерацией футбольный фестиваль "FOOTBALL ДЛЯ ВСЕХ".

Футбол – наиболее гомофобный вид спорта

Фестиваль представляет собой серию любительских матчей и турниров, кинопоказы, круглые столы и дискуссии о положении ЛГБТ-персон в большом спорте. Такого рода мероприятия проводятся в России с 2018 года. Главная цель фестиваля – не только дать возможность ЛГБТ-спортсменам принять участие в соревнованиях, но и обратить внимание общества на проблему гомофобии в спорте.

"Футбол был выбран как наиболее гомофобный вид спорта, – объясняет Николай Щербаков. – Он считается традиционно мужской игрой. У нас в России вообще очень мало игроков-футболистов, которые были бы открытыми ЛГБТ-людьми".

Тем не менее принять участие в соревнованиях могут не только представители ЛГБТ-сообщества, но и любой человек, которому кажется важным говорить о недопустимости гомофобии в спорте. По такому же принципу проводятся все мероприятия, организованные федерацией ЛГБТ-спорта в России.

Житель Одинцово Андрей присоединился к федерации в 2014 году. Тогда фестивалей еще не было, но проводились отдельные матчи. "Меня несколько лет звал поучаствовать в соревнованиях по бадминтону знакомый. В принципе с него все и началось", – вспоминает Андрей.

Нам отказались предоставлять площадку, "просто потому что нельзя"

Сначала Андрей принимал участие только в соревнованиях по бадминтону, потом начал играть в волейбол. "Тут результат у меня не такой хороший, но на любительском уровне играю – скромно, но очень весело и интересно". Первые два года он приезжал на игры как участник, потом начал сам организовывать соревнования.

За то время, что Андрей участвует в сборах, организованных федерацией ЛГБТ-спорта, изменилось отношение властей к этим мероприятиям. "В последние годы соревнования все чаще пытаются сорвать. Волейбольный турнир, например, в прошлом году не состоялся, потому что собственникам площадок, где он должен был пройти, начали звонить и угрожать: мол придут различные контролирующие инстанции и будут их проверять, а могут и вообще закрыть. Собственники, конечно, испугались и отказали нам", – рассказывает Андрей.

О том, что проводить мероприятия стало сложнее, говорит и Николай Щербаков. В этом году во время футбольного фестиваля они уже два раза столкнулись с тем, что площадки, где должны были пройти мероприятия, в последний момент отказывались предоставлять помещение.

Полиция разочаровалась, что у нас нет открытой пропаганды

"В Нижнем Новгороде у нас была забронирована площадка, но практически перед турниром нам отказались ее предоставлять, аргументировав это тем, что "просто нельзя". В Санкт-Петербурге у нас произошла такая же ситуация. Площадка, с которой у нас был заключен контракт, отказалась нас принимать из-за новых ковидных ограничений, хотя формально они вступали в силу только через три дня после матча", – рассказывает Николай.

В итоге и в Нижнем Новгороде, и в Санкт-Петербурге удалось найти другие площадки и провести соревнования там. В Петербурге, правда, в новое место пришли с проверкой сотрудники полиции, Центра "Э" и Роскомнадзора. "Их было человек десять. Они пришли, все сфотографировали, видимо, разочаровались, что у нас нет какой-то открытой пропаганды, и ушли", – добавляет координатор.

Такое пристальное внимание к событиям ЛГБТ-сообщества может быть связано с принятием закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, а также внесенной в Конституцию поправкой, по которой брак считается союзом только мужчины и женщины. Дискуссии о том, что именно может считаться пропагандой, возобновились после поста олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, в котором она раскритиковала выступление мужчин в художественной гимнастике.

С ней не согласились многие спортсмены. Французская фигуристка и серебряный призер Олимпийских игр Габриэла Пападакис заявила в сторис, что "подобного рода публичные нападки разрушительны и обидны", а еще двое фигуристов совершили публичный каминг-аут.

Позже Навка отметила, что ее пост не относился к ЛГБТ-спортсменам. "Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда, это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против этого. Это все вызывает противоречивые чувства", – написала в инстаграме спортсменка.

Дискуссия получила новый виток развития, после того как в выпусках "Время покажет" на Первом канале и "60 минут" на телеканале "Россия 1" участники шоу решили поднять вопрос о месте ЛГБТ-персон и трансгендеров в спорте. Во время эфира они оскорбили британского прыгуна в воду, завоевавшего золото на Олимпиаде в Токио, открытого гея Тома Дейли, а также трансгендерную участницу соревнований по тяжелой атлетике, уроженку Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Мы хотим, чтобы ЛГБТ-спортсмены могли чувствовать себя собой

В программе "60 минут" участвовал депутат Госдумы Алексей Журавлев. "Мы против этих извращений и пошлости стоим жестко очень", – высказался он об участии ЛГБТ-спортсменах в Олимпиаде. Ведущий программы "Время покажет" Анатолий Кузичев же назвал трансгендеров "психопатами", которых "надо лечить". После выхода этих сюжетов Международный олимпийский комитет (МОК) потребовал объяснений от российских телеканалов.

Из-за постоянных нападок ЛГБТ-спортсмены зачастую чувствуют себя небезопасно в России, поэтому главная задача фестивалей, которые проводит федерация ЛГБТ-спорта, создать такую среду, где каждый знает, что его принимают. "Мы хотим, чтобы ЛГБТ-спортсмены могли чувствовать себя собой и не должны были бы сталкиваться с нашим гетеронормативным и зачастую гомофобным обществом", – говорит Николай Щербаков.

Он уверен, что федерация будет продолжать работу в России, несмотря на все возникающие сложности. Организаторы мероприятий уже сейчас пытаются приспособиться к новым условиям: усиливают меры безопасности, сообщают место проведения матча только зарегистрированным участникам и обращаются в охранные организации, если соревнования проходят на открытом воздухе.