Би-2 отказались выступать в Омске из-за баннера "Zа президента"

Группа Би-2 отменила свое выступление в Омске из-за баннера "Zа президента", который висел в спорткомплексе "Красная Звезда". Убирать плакат запретили, тогда организаторы решили завесить его чёрным полотном, но и с этим администрация площадки не согласилась. В итоге коллектив отменил выступление.

Отменённый концерт должен был пройти в рамках тура группы "Нам не нужен герой". Местные власти не имели отношения к организации мероприятия. Предыдущие выступления в Иркутске и Новосибирске прошли без инцидентов.

Несмотря на отмену концерта, многие зрители успели приехать на площадку. К возмущённым жителям Омска вышел первый заместитель министра по делам молодежи Иван Колесник. Чиновник повторил версию о том, что представители Би-2 ночью "тайно" завесили "черной траурной тканью флаг российской федерации с надписью "Za президента". Представитель областной власти принес извинения от лица Омской области "за таких артистов".

Администраторы Би-2 сообщили, что музыканты прибыли в Омск за сутки до концерта, успели провести саундчек и были готовы начинать выступление, но им "не дали провести концерт". Подробности случившегося группа не уточняет. В телеграм-канале Би-2 сообщается, что "эти события могут быть использованы для продолжения информационной атаки, которой Би-2 подвергается в СМИ на протяжении последней недели".

Омские поклонники группы намерены потребовать возврата полной стоимости билетов у "Красной Звезды". Музыканты из Би-2 обещают за этим "проследить". Ранее в Тюмени группа ДДТ отказалась выходить на сцену, где висела большая буква Z, которая стала символом войны России с Украиной.

Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.