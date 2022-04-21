Юрий Шевчук рассказал об отмене концерта группы ДДТ в Тюмени

В Тюмени был отменен концерт группы ДДТ, об этом фронтмен группы Юрий Шевчук рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву.

"Сегодня мы должны были играть в Тюмени, но не случилось. Одна очень симпатичная барышня запретила наш концерт", – сказал Шевчук.

Причина отмены концерта неизвестна. Шевчук предполагает, что это может быть связано с отказом группы выступать в зале с буквой Z. "В Тюмени, может быть, решили запретить наш концерт, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал, а другой зал нам уже не дали", - сказал музыкант.

Как сообщает городской портал Тюмени 72.RU, концерт перенесен на февраль 2023 года, он должен пройти в спортивном комплексе "Центральный".

Ранее в четверг стало известно, что в России отменены все запланированные концерты группы "Машина времени". Фронтмен группы Андрей Макаревич накануне критиковался в прокремлёвских аккаунтах в социальных сетях за высказывания против войны с Украиной.