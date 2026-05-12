Би-би-си: Британия пока не задержала ни одно судно теневого флота РФ

Почти 200 судов так называемого российского теневого флота прошли через территориальные воды Великобритании с того момента, как британские власти заявили о готовности перехватывать подсанкционные суда, связанные с Россией, выяснила служба фактчекинга Би-би-си (BBC Verify).

В марте 2026 года власти Великобритании разрешили задерживать внесённые в санкционные списки суда российского так называемого теневого флота, которые следуют транзитом через британские воды. Британские вооружённые силы "теперь могут подниматься на борт подпадающих под санкции судов", сообщил тогда премьер-министр страны Кир Стармер.

BBC Verify выяснила, что с тех пор как минимум 184 находящихся под санкциями судна совершили 238 рейсов через территориальные воды Великобритании, и доказательств того, что британские военные поднялись на борт хотя бы одного из них, не нашла.

Большинство судов прошли через пролив Ла-Манш, уточняют журналисты, и, по меньшей мере в 94 случаях, ненадолго заходили в территориальные воды Великобритании.

В мартовском заявлении Кир Стармер сообщал, что власти готовы нанести "очередной удар" по российскому теневому флоту, который, как считают в Лондоне, "вынудит операторов либо перенаправляться на более длинные и финансово невыгодные маршруты, либо рисковать тем, что они могут быть задержаны британскими силами".

"Путин потирает руки в связи с войной на Ближнем Востоке, потому что считает, что повышение цен на нефть позволит ему набить свои карманы. Именно поэтому мы еще активнее боремся с его "теневым флотом"", – сообщал Стармер.

Великобритания ввела санкции против 544 российских судов теневого флота, к которому относят суда под флагами третьих стран, перевозящие российскую нефть. Такие страны, как Швеция и Франция, несколько раз задерживали суда теневого флота, однако, как правило, освобождали их из-под ареста после выплаты штрафа.