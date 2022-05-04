Российский генерал наградил своего сына после отступления от Чернигова

Командующий Центральным военным округом ВС России генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына, командующего 1-м гвардейским танковым полком Дениса Лапина. Государственная награда вручена Лапину-младшему за мужество и отвагу во время войны с Украиной на фоне неудачного наступления российской армии на Сумы и Чернигов. Об этом говорится в расследовании Русской службы Би-би-си.

Журналисты напоминают, что 20 марта на телеканале "Звезда" вышел телесюжет о том, как генерал Лапин на передовой вручил награды военнослужащим за героизм "при освобождении населенных пунктов в Черниговской области".

О том, что в видеозаписи показаны старший и младший Лапины, Би-би-си сообщили родственники сослуживцев Дениса Лапина. Журналисты также обращают внимание на внешнее сходство генерала с подчинённым.

Генерал вручил солдатам ордена Мужества и "За заслуги перед Отечеством", а также медали "За отвагу" и Жукова. Какую именно награду получил сын Лапина, неясно. В телесюжете видно, что колодка медали имеет расцветку медали Жукова, но, по данным Службы безопасности Украины (СБУ), которая якобы перехватила переговоры российских военных, генерал вручил Лапину-младшему орден Мужества.

Подполковнику Денису Лапину 36 лет. Он командовал наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода телесюжета о награждении, Россия заявила, что сократит свою активность в Киевской и Черниговской областях. Вскоре после этого и после переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле Москва отвела войска из этих регионов Украины.

Журналисты также со ссылкой на перехваты разговоров российских военных СБУ пишут, что российская армия в первые дни вторжения понесла на киевском и черниговском направлении значительные потери. При этом Лапин-младший, как утверждается, был повышен в звании до подполковника.

1-й гвардейский танковый полк, которым командует Денис Лапин, входит в состав известной со времен Второй мировой войны Таманской мотострелковой дивизии.

Русская служба Би-би-си направила в Минобороны России запрос с просьбой прокомментировать награждение Дениса Лапина и вероятное присвоение звание полковника.