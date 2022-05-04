Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

AP: при авиаударе по драмтеатру в Мариуполе погибли около 600 человек

Драмтеатр в Мариуполе

Около 600 человек погибли в результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта. Это примерно в два раза больше, чем оценивают городские власти. В здании укрывались около тысячи человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты опросили 23 выживших – спасателей и людей – близко знакомых с убежищем в здании театра, а также проанализировали поэтажные планы, фотографии и видео, сделанные до и после атаки. Эта информация была использована для создания 3D-модели театра. На ней очевидцы указали журналистам места, где укрывались люди.

16 свидетелей рассказали агентству, что здание было переполнено – на каждые три квадратных метра, по словам выживших, был один человек. Люди укрывались в комнатах и коридорах. Все опрошенные рассказали, что у полевой кухни возле здания находились около 100 человек. Все они погибли.

Двое выживших посчитали, что погибли около 300 человек, как первоначально полагали городские власти. Мариупольский полицейский и представители Красного креста предположили, что погибли не менее 500 человек. Associated Press предполагает, что некоторые тела были вывезены российской армией.

Расследователи агентства отмечают, что в условиях войны точное число погибших определить невозможно.

Минобороны России утверждало, что драмтеатр в Мариуполевзорвали украинские военные, укрывавшиеся в здании. Доказательств этого не было предоставлено.

Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG