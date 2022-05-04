AP: при авиаударе по драмтеатру в Мариуполе погибли около 600 человек

Около 600 человек погибли в результате авиаудара российской армии по драмтеатру в Мариуполе 16 марта. Это примерно в два раза больше, чем оценивают городские власти. В здании укрывались около тысячи человек, пишет агентство Associated Press со ссылкой на собственное расследование.

Журналисты опросили 23 выживших – спасателей и людей – близко знакомых с убежищем в здании театра, а также проанализировали поэтажные планы, фотографии и видео, сделанные до и после атаки. Эта информация была использована для создания 3D-модели театра. На ней очевидцы указали журналистам места, где укрывались люди.

16 свидетелей рассказали агентству, что здание было переполнено – на каждые три квадратных метра, по словам выживших, был один человек. Люди укрывались в комнатах и коридорах. Все опрошенные рассказали, что у полевой кухни возле здания находились около 100 человек. Все они погибли.

Двое выживших посчитали, что погибли около 300 человек, как первоначально полагали городские власти. Мариупольский полицейский и представители Красного креста предположили, что погибли не менее 500 человек. Associated Press предполагает, что некоторые тела были вывезены российской армией.

Расследователи агентства отмечают, что в условиях войны точное число погибших определить невозможно.

Минобороны России утверждало, что драмтеатр в Мариуполевзорвали украинские военные, укрывавшиеся в здании. Доказательств этого не было предоставлено.

Мариуполь – портовый город на Азовском море – практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли не менее 20 тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки.