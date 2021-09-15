Би-би-си: Медведев хотел возглавить Думу, но ему не дал Кириенко

Бывший президент и глава правительства России Дмитрий Медведев рассчитывал на то, что возглавит на выборах в Госдуму список "Единой России" и станет спикером новой Думы, но против этого выступила Администрация президента и лично заместитель её главы Сергей Кириенко. Об этом со ссылкой на источники в российской власти пишет Русская служба Би-би-си.

В большом материале, посвящённой деятельности Медведева на посту заместителя председателя Совета безопасности, рассказано о его попытках вернуться в большую политику после ухода с поста главы правительства в начале прошлого года. Утверждается, что эти попытки пока не достигли успеха.

"Медведев не хочет уходить на политическую пенсию, каковой для него очевидно и является Совбез. И после своей отставки он больше года боролся, в том числе с куратором внутренней политики в администрации президента Сергеем Кириенко, за право попасть в Думу и стать ее спикером, чтобы вновь обрести формальный статус влиятельной политической фигуры" - пишет Би-би-си.

Как утверждается, Кириенко выступил против того, чтобы Медведев возглавил список "Единой России", из-за его высокого антирейтинга. В результате, несмотря на все усилия Медведева, он не вошёл в список партии, которую формально возглавляет.

В статье также говорится, что отставка с поста главы правительства 15 января 2020 года стала для Медведева неприятным сюрпризом - Владимир Путин сообщил ему о своём решении за несколько дней или даже часов до выступления о поправках к Конституции, реакцией на которое стала отставка.

В тексте также говорится, что Медведев не смог "найти себя" в Совбезе и постепенно теряет влияние. У него в частности, как утверждается, не сложились отношения с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным. При этом он остаётся лояльным Владимиру Путину.

Утверждается также, что некие силы в Кремле склоняли Медведева к тому, чтобы он стал пожизненным сенатором, однако бывший президент отказался, надеясь на то, что ему удастся попасть в Госдуму.

Представитель Медведева заявил Би-би-си: "Все эти вопросы базируются на ложных домыслах. Всё это неправда".