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Лицом к событию

Отцепил Медведева и хочет отцепиться сам?

Дмитрий Медведев на съезде "Единой России" 24 августа 2021 года

Никто, даже Дмитрий Песков, не знает, почему Дмитрий Медведев, которого называют "действующим председателем партии «Единая Россия»", в минувшее воскресенье не явился на встречу Владимира Путина с первыми лицами этой партии. А ведь это была принципиальная встреча. На ней Владимир Путин пообещал раздать людям деньги. Медведева видимо окончательно отсекают о партии, которую он номинально возглавляет. Но сам Владимир Путин, по некоторым предположениям, тоже больше не хочет быть «паровозом», который тащит за собой эту партию. Деньги пенсионерам - это был его прощальный подарок? В эфире политики Дмитрий Потапенко и Нина Останина.

Ведет программу «Лицом к событию» Елена Рыковцева

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