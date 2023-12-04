Би-би-си: обвиняемый в госизмене погиб в СИЗО Благовещенска

Сергей Яценко, которого обвиняли в госизмене в пользу Китая, погиб в СИЗО Благовещенска. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. По версии администрации СИЗО, он покончил с собой. Родственник погибшего этому заявлению не верит.

О смерти Яценко родственникам сообщили 8 ноября. Как утверждается, сотрудница СИЗО сказала: "Вы сильно не убивайтесь, он сделал это сам", – имея в виду суицид. Родственник Яценко, с которым поговорили журналисты, считает, что он был убит или же доведён до самоубийства. У него осталось трое детей.

Сергей Яценко был арестован в феврале. СМИ сообщали, что, по версии следствия, он передавал спецслужбам Китая секретные сведения о ядерном вооружении России. Дело было, как и практически все дела о госизмене, засекречено. Журналисты обратили внимание, что известно о деле стало на следующий день после отъезда из Москвы китайского лидера Си Цзиньпина.

Би-би-си рассказывает историю Яценко. Он занимался бизнесом во Владивостоке, затем работал на Камчатке. Осенью 2022 года он заключил контракт с армией. На фронт, однако, его не забрали, а вместо этого арестовали. Родственники и знакомые погибшего ставят под сомнение версию следствия о госизмене, указывая в том числе на то, что у Яценко были финансовые проблемы, из-за которых он и пошёл в армию.