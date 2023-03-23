Двух жителей Приморского края заподозрили в госизмене в пользу Китая

В Приморском крае возбудили уголовные дела против двух местных жителей. В сообщениях они фигурируют как С. Яценко и И. Лукин. Их подозревают в госизмене в пользу Китая. Об этом сообщают телеграм-каналы Astra и "База".
По версии следствия, Лукин приехал в город Хэйхэ в 2013 году, где был завербован китайскими спецслужбами. В 2020 году он вывез из России в Китай своего знакомого Яценко, который обладал информацией военной тематики.
Следователи считают, что в 2022 году Яценко исполнял задание иностранных спецслужб по сбору и передаче "сведений о ядерном вооружении России, составляющих государственную тайну".
По статье о госизмене грозит до двадцати лет лишения свободы.
- В 2022 году российские суды вынесли 11 приговоров по статье о госизмене, подсчитало "ОВД-Инфо". Несколько из них связаны с обвинениями в работе на украинские спецслужбы.
- В период 1997-2021 годов в госизмене обвинили 117 человек. Среди них – военный из Приморского края Игорь Лукин, приговорённый в 2004 году к десяти годам колонии по обвинению в покушении на госизмену в пользу Китая.
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