Двух жителей Приморского края заподозрили в госизмене в пользу Китая

В Приморском крае возбудили уголовные дела против двух местных жителей. В сообщениях они фигурируют как С. Яценко и И. Лукин. Их подозревают в госизмене в пользу Китая. Об этом сообщают телеграм-каналы Astra и "База".

По версии следствия, Лукин приехал в город Хэйхэ в 2013 году, где был завербован китайскими спецслужбами. В 2020 году он вывез из России в Китай своего знакомого Яценко, который обладал информацией военной тематики.

Следователи считают, что в 2022 году Яценко исполнял задание иностранных спецслужб по сбору и передаче "сведений о ядерном вооружении России, составляющих государственную тайну".

По статье о госизмене грозит до двадцати лет лишения свободы.