"Би-би-си": около ста полицейских уволили из-за поддержки Навального

Как минимум, сто сотрудников органов внутренних дел России лишились работы с декабря 2021 года из-за поддержки проектов оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает Русская служба "Би-би-си".

Источники издания в МВД сообщили, что в Волгограде по политическим мотивам работу потеряли 17 сотрудников. В Ярославской области увольняются вопреки своему желанию более 30 сотрудников, в Перми - 22 сотрудника, в Томской области - почти 30, по 5-15 человек в Калужской, Воронежской, Свердловской и Тюменской областях.

Как рассказал оперативник из Нижнего Тагила Андрей Коряев, теперь он знает от знакомых, что это связано с его подписками на Навального. "Но в январе о причинах все молчали. Полная секретность, начальство тоже не знало, что происходит. Они сами отводили меня в сторонку и спрашивали, что я такого сделал. В отделе кадров закрывали дверь и шепотом уточняли, что же я натворил", - сказал сотрудник полиции.

По данным издания, сотрудников, поддерживающих проекты Навального, выявляет ФСБ, отправляя списки в регионы. "Би-би-си" отмечает, что электронные адреса всех их собеседников были в базе "Умного голосования". Вероятно, основным источником информации стали базы сайта free.navalny.com, оказавшиеся в открытом доступе в апреле 2021 года. Сторонники Навального обвинили в краже баз своего бывшего соратника Федора Горожанко.

В декабре 2021 телеканал "Дождь" рассказал об увольнении 14 полицейских из-за подписки на проекты Алексея Навального и лайков под постами. Редакция Сибирь.Реалии также сообщила о массовом увольнении полицейских в разных регионах России. В частности, работу потеряли несколько сотрудников томской полиции.